Pavienės dvivietės pasaulio čempionate: vyrai – penkti, moterys – dešimtos

Povilas Juškevičius ir Arnedas Kelmelis vyrų pavienių dviviečių valčių (M2-) A finale buvo penkti! Lietuvių laikas – 6:53,07 min.
Pasaulio čempionais tapo Naujosios Zelandijos duetas Oliveris Welchas ir Benjaminas Taylor (6:37,87 min.), sidabro medalius iškovojo rumunai Florinas Arteni ir Florinas Sorinas Lehaci (6:42,85 min.), bronzą laimėjo Jonah Plockas ir Patrickas Brunneris iš Šveicarijos (6:43,84 min).
„Atvažiavome čia tiesiog prasitestuoti save. Nieko nesitikėjome, bet atidavėme visas jėgas, padarėme, ką galėjome, o penkta vieta yra kažkas vau (wow – angl.)“, – džiaugėsi A. Kelmelis, papasakojęs, kad prieš pirmąjį startą dar teko ir valtį keisti.
„Po atrankos plaukimų pažiūrėjome varžovų laikus ir pamatėme, kad turime labai gerą progą patekti į A finalą, jeigu atiduosime viską, ką galime. Dar prieš pusfinalį pagalvojau, kad nežinau, kada dar arti tokio šanso būsime, tiek dar metų užtruksime“, – įspūdingą pusfinalio plaukimą, kuriame panaikinę daugiau nei 10 sek. atsilikimą lietuviai antroje distancijos dalyje pakilo iš šeštos į trečiąją vietą, prisiminė P. Juškevičius.
22-ejų metų Povilui tai buvo pirmasis karjeroje pasaulio čempionato A finalas. 2022-aisiais jis kartu su vyrų pavienės keturvietės įgula (M4-) varžėsi C finale. O štai šiemet 23-iąjį gimtadienį švęsiančiam Arnedui šios planetos pirmenybės yra apskritai debiutinės.
Tuo metu Kamilė Kralikaitė ir Ugnė Juzėnaitė moterų pavienių dviviečių valčių (W2-) B finale distanciją įveikė per 7:37,98 min. ir finišavo ketvirtos bei galutinėje rikiuotėje užėmė 10-ą vietą.
Greičiausios šiame finale buvo čilietės seserys Melita ir Antonia Abraham (7:25,83 min.), antros finišavo čekės Anna Šantručkova ir Pavlina Flamikova (7:28,57 min.), trečios – šveicarės Lisa Loetscher ir Celia Dupre (7:31,44 min.).
„Tikrai įdomi patirtis, kitokia patirtis nei jaunimo čempionatuose. Tikrai jaučiasi aukštesnis lygis. Labai smagu buvo debiutuoti. Galbūt per visus startus neparodžiau savęs tiek, kiek galėjau – ir karštis paveikė, ir šiek tiek jaudulys. Bet paskutiniame starte iš savęs tikrai išspaudžiau viską, ką galėjau, todėl manau, kad pirmas blynas – ne toks jau ir prisvilęs“, – vertino U. Juzėnaitė.
„Aš labai džiaugiuosi mūsų rezultatu, nes pavyko per trumpą laiką daug išspausti. Smagu būti tarp pačių stipriausių pasaulio irkluotojų – labai aukštas lygis. Bet ir mes esame aukšto lygio, tad džiaugiuosi, jog atvykome ir parodėme, ką galime. Bet tai ne pabaiga“, – šypsojosi K. Kralikaitė.
24-erių metų olimpietei Kamilei tai – antrasis karjeros pasaulio irklavimo čempionatas, o metais jaunesnei Ugnei – pirmasis. 2023 m. Kamilė kartu su Ieva Adomavičiūtė būtent šioje W2- valčių klasėje užėmė 11-ą vietą. Kartu Ugnė ir Kamilė šiemet triumfavo Universiadoje.
Abu mūsų rinktinės debiutantai – U. Juzėnaitė ir A. Kelmelis – Šanchajuje dar startuos naujoje rugtyje – mišrių porinių dviviečių valčių (Mix2x) varžybose. Atrankiniai ir finaliniai plaukimai vyks rugsėjo 28 d.
„Įdomu bus pabandyti. Jau seniai irklavau porinį irklą, bus įdomu, kaip seksis. Įdomu, kaip seksis startuoti su Arnedu, nes jis aukšto lygio irkluotojas, turi gerą techniką. Tai šio pasaulio čempionato naujovė, tad ir labai įdomu, ir tikiuosi bus labai smagu“, – į priekį žvelgė Ugnė.
