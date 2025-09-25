Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Regbis

Panevėžio sporto centro regbininkai – tarp geriausių Lietuvoje: sėkmingas sezonas vainikuotas bronza

2025-09-25 12:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 12:21

Praėjusį savaitgalį Kaune vyko lemiamas – jau šeštasis – Lietuvos jaunučių R-15 regbio pirmenybių turas, kuriame puikiai pasirodė Panevėžio sporto centro trenerio Anatolijaus Smirnovo ugdytiniai.

0

Turnyre dalyvavo net 10 komandų, o panevėžiečiai pateko į B pogrupį. Pirmose rungtynėse jie be didesnio vargo nugalėjo Kaišiadorių „KŠSC–Sportas“ ekipą rezultatu 45:0. Antrose varžybose laukė akistata su vienais pagrindinių panevėžiečių konkurentų – Kauno SM „Gaja“. „Tai buvo vienos geriausių šio sezono rungtynių, kurias mes sužaidėme, nustebinome net ir patyrusius varžovus“, – sakė treneris A. Smirnovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynės baigėsi panevėžiečių pergale 15:0 ir jiems atvėrė kelią į pusfinalį.

Pusfinalyje panevėžiečiai susitiko su stipria Šiaulių „Akademija–Šiauliai“ komanda. Įtemptoje kovoje pergalė išplėšta iš priešininkų rankų rezultatu 10:5. Finalinėje kovoje laukė susitikimas su Vilniaus jungtine komanda „Sostinės Tauras–GV–SM Gaja“. Nors buvo kovota itin atkakliai, varžybose panevėžiečiai rezultatu 0:20 pripažino priešininkų pranašumą. VI-ajame ture užėmus antrąją vietą ir per visą turą surinkus 100 taškų Panevėžio sporto centro vaikinų komanda iškovojo bronzą. Geriausiu turo žaidėju pripažintas Nojus Kaminskas.

„Labai džiaugiuosi vaikinais, šis sezonas mums buvo išties puikus. Pagrindinėse varžybose užimtos aukštos vietos, todėl labai esu jais patenkintas. Tarptautiniame turnyre Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti iškovojome nepriklausomybės taurę, dalyvavome Lietuvos regbio paplūdimio čempionate ir tapome čempionais. Taip pat žaidėme į olimpiadą įtrauktose R-7 rungtynėse, kuriose iškovojome antrąją vietą. Dabar R-15 čempionate užėmėme trečiąją vietą. Galiu apibendrinti, kad visas sezonas mums buvo labai geras. Mes tapome ir čempionais, ir prizininkais. Vaikinams noriu palinkėti, kad kitąmet jie ir vėl būtų prizininkų gretose“, – vaikinų pasiekimais džiaugėsi treneris Anatolijus Smirnovas.

