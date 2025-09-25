Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ant kultūrizmo turnyro Vilniuje nugalėtojų podiumo – ir nauji vardai

2025-09-25 12:12
2025-09-25 12:12

Kultūrizmas Baltijos šalyse išgyvena pakilimą – Vilniuje vykusiame šeštame „NPC Power of the Knight Regional Qualifier“ turnyre dalyvavo didžiausias dalyvių skaičius per jo gyvavimo istorija.

Irmanto Kojelavičiaus nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Aukštas lygis ir tarptautinė patirtis

„Šiemet sulaukėme ir naujokų susidomėjimo – tai rodo, kad kultūrizmo populiarumas Baltijos šalyse auga,“ – pabrėžia vienas iš varžybų organizatorių Karolis Žilinskas, kuris turnyrus kartu su ilgamete prestižinio JAV „Mr. Olympia“ vadybininke Maria Ibarra dabar rengia visose trijose Baltijos valstybėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis tai sieja ir su sporto šakos modernėjimu, jaunų profesionalių trenerių gebėjimu sudominti jaunimą bei visuomenės vis didesniu poreikiu propaguoti sveikesnį gyvenimo būdą.

Renginyje, užpildžiusiame Vilniaus lenkų kultūros centro salę, varžėsi sportininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Norvegijos, Danijos, Ukrainos, Lenkijos, Graikijos ir Argentinos.

Pagal NPC Worldwide – didžiausios pasaulinės kultūrizmo organizacijos – taisykles, šie regioniniai turnyrai yra privalomas žingsnis sportininkams iš Baltijos šalių, siekiantiems profesionalo statuso ir norintiems dalyvauti Pro Qualifier varžybose bet kurioje pasaulio šalyje.

„Tai unikali galimybė mūsų regiono atletams kilti į aukščiausią lygį neišvykstant toli nuo namų“, – sako K. Žilinskas.

Varžybų kokybę užtikrino IFBB Pro League / NPC Worldwide teisėjai iš Vengrijos, Slovakijos ir Lenkijos. Renginį vedė charizmatiškasis vedėjas iš Albanijos Afrim Aliti, o atletų įvaizdžiu rūpinosi profesionali Vengrijos „Pro Tan Europe“ komanda.

Naujokų era

Sportininkai varžėsi 8 divizionuose, kuriuose absoliučiais nugalėtojais tapo: „Men’s Physique – Žygimantas Juodzevičius. Men's Classic Physique – Rokas Linkevičius, vyrų kultūrizmo Albert Akopian, Bikini – Violetta Kolunova, „Women's Fit Model“ Nadzeya Sahanovich, Women's Wellness – Ivona Antolevic, Women's Figure – Nora Vaznelytė, Women's Physique – Yana Yarosh.

Šiemet ypatingo dėmesio sulaukė rekordinė jaunimo kategorija – joje nugalėjo Lukas Cvikas. Organizatoriai pastebi, kad būtent ši amžiaus grupė atneša daugiausia pozityvių permainų: jauni sportininkai ne tik noriai stoja į kovą dėl apdovanojimų, bet ir įkvepia draugus rinktis disciplinos bei sveikos gyvensenos kelią.

„Kultūrizmas – tai metų darbas ir nuolatinė savidisciplina. Tai ne tik kūno, bet ir charakterio formavimas“, – sako K. Žilinskas.

Komandinėje įskaitoje nugalėjo „Rino Team“ treneriai Ovidijus ir Ana Ringiai, antroji vieta atiteko „Ed Nauman Lift Club'' treneris Edijs Naumanis iš Latvijos, trečioji „Insane Team“ – treneris Lukas Smagurauskas.

Šis turnyras buvo paskutinės šių metų NPC Worldwide varžybos Baltijos šalyse, tačiau sezonas nesibaigia – sportininkai keliaus į kitų šalių Regional ir Pro Qualifier varžybas.

„2026-ųjų pavasarį tradiciškai rengsime varžybas Estijoje ir Latvijoje. Tai suteikia atletams pusmetį pasirengimui ir naujiems tikslams“, – teigia K. Žilinskas.

