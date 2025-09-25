Šokių projekte sužibėjusi Ana – apie partnerį Radži ir tai, kokie buvo jų santykiai: „Kartą nutiko situacija“

Naujienų portalui tv3.lt Ana Pikturnienė atvirai prakalbo apie dalyvavimą projekte bei šokių partnerį Radži.
Dalyvavimas šokių projekte
Ana prisiminimais grįžo į laikus, kuomet sulaukė pasiūlymo dalyvauti „Kviečiu šokti“ projekte.
„Prisiminus kvietimą šokti ir dalyvavimą projekte su Radži, užplūsta nostalgija tam laikotarpiui ir jaudulys. Buvo fantastiškai geras laikotarpis – jaunatviškas polėkis ir maksimalizmas vedė pirmyn. Man tai buvo jau trečias televizijos projektas. Džiaugiuosi, kad į porą gavau tokią charizmatišką ir spalvingą asmenybę – Radži“, – kalbėjo pašnekovė.
Pasak pašnekovės, šokių projektas pareikalavo nemažai ištvermės ir kantrybės: „Per 5 dienas reikėdavo paruošti du pasirodymus. Iššūkis tikrai nemenkas: reikėdavo sugalvoti idėją, parinkti tinkamą muziką, išmokti pagrindinius šokių žingsnius ir tik tuomet kurti visą šokio variaciją. Ir taip kiekvieną savaitę viso projekto metu. Būdavo savaičių, kai jausdavome nuovargį ir perdegimą – kartais net po 12 valandų neišeidavome iš salės, vis tobulindami judesius.“
Tiesa, kartą turėjo ir nemenką iššūkį – vos per kelias dienas sukurti du šokius: „Kartą nutiko situacija, kai Radži turėjo koncertų ir repeticijoms liko vos dvi dienos. Per tokį laiką pastatyti du pasirodymus buvo milžiniškas iššūkis – tas kelias paras tiesiog gyvenome salėje.“
Paklausta, kaip sekėsi sutarti su žinomu dainininku, Ana šyptelėjo: „Mes abu su Radži esame temperamentingi, abu – tarsi degtukai: greit užsidegame, bet mokėjome viens kitą „užgesinti“. Todėl mūsų santykiai buvo labai draugiški, grįsti pagarba. Radži manimi rūpinosi ir visada palaikė prieš kiekvieną pasirodymą, nes jaudulio man netrūkdavo. Radži visada buvo geros nuotaikos ir kupinas energijos.“
Iš Radžio ji nuolat girdėdavo padrąsinančius žodžius, kurie motyvavo nesijaudinti ir mėgautis šia akimirka.
„Jam, kaip scenos žmogui, tokio jaudulio nebūdavo – jis vis sakydavo: „Kas ten žino, koks turi būti šokis – jei suklysim, kaip nors išsisuksim.“ Ir iš tiesų – tokių situacijų pasitaikė, bet sugebėjome gražiai improvizuoti. Labai palaikėme vienas kitą ir tapome komanda kaip kumštis. Kiekvienam pasirodymui skyrėme daug dėmesio ir meilės, žiūrovai tai tikriausiai jautė, todėl sulaukėme daug palaikymo. Po pasirodymų Radžio gerbėjai mus apipildavo gėlėmis ir šiltu dėmesiu“, – atvirai kalbėjo Ana.
Prieš 15 metų sužibo Anos žvaigždė, moteris pradėjo gauti daugiau dėmesio, tapo atpažįstamesnė.
„Sužvaigždėti tokioje situacijoje buvo labai paprasta, bet nuo mažens tėvų įskiepytos vertybės suteikė man tvirtą pagrindą po kojomis. Didžiuojuosi, kad sugebėjau priimti visą dėmesį racionaliai. Projektas man davė daug pasitikėjimo savimi. Supratau, kad galiu daugiau, nei pati galvojau. Išmokau būti tolerantiškesnė aplinkai ir pažinau daug nuostabių žmonių. Tai buvo etapas, kuris mane užaugino“, – pasakojo ji.
Gyvenimas po projekto
Po dalyvavimo „Kviečiu šokti“ projekte praėjo jau 15 metų.
„Per 15 metų labai pasikeičiau: tapau ramesnė, išsigryninau vertybes, išmokau labiau branginti laiką, atsirinkti žmones, vertinti tikrus santykius. Turiu daugiau gyvenimiškos patirties ir mažiau baimių. Iš šou pasaulio atsitraukiau sąmoningai. Pasibaigus šokių projektui, dar kurį laiką vedžiau šokių pamokas suaugusiems, bet kartu panirau į savęs paieškas. Tuo metu turėjau daug piligriminių kelionių ir asmeninių atradimų“, – teigė pašnekovė.
Kiek vėliau Ana nėrė į kitą veiklą – grožio industriją: „Supratau, kad tai yra vieta, kurioje man lemta būti ir kur galiu realizuoti save. Gimus pirmajai dukrai įkūriau grožio studiją Vilniaus centre, kurią pavadinau jos vardu – AMEYA Beauty Studija. Šiandien mano kasdienybė ramesnė, bet kupina veiklos.
Auginu dvi nuostabias dukras, mėgaujuosi šeimyniniu gyvenimu. Dirbu su moterimis – gražinu jas ir edukuoju, kaip mylėti save, rūpintis vidiniu bei išoriniu grožiu. Puošiu nuotakas jų svarbiausiai dienai, kuriu įvaizdžius fotosesijoms. Labai džiaugiuosi, kad galiu savo darbu prisidėti prie kitų moterų pasitikėjimo savimi.“
Paklausta apie ateities planus, pašnekovė konkrečių detalių neatskleidė, bet užsiminė apie juos su šypsena: „Planuose dar daug gražių projektų – jaučiu, kad visa tai tik pradžia.“
