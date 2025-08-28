Radžio globėja Vida sulaukė neeilinės dovanos: parodė visiems

Apie tai Radži pranešė socialiniame tinkle.
Parodė įspūdingą dovaną
Radži paviešino fotografiją, kurioje įamžinta jo globėja Vida su nuostabaus grožio gėlių puokšte.
„Ačiū Rūtai Vaitkevičiūtei už nuostabią rankų darbo puokštę mano mamai. Linkiu didelės kūrybinės sėkmės ir toliau darant puokštes! Esi šaunuolė“, – džiaugėsi jis.
Primename, kad kiek anksčiau Rūta naujienų portalui tv3.lt pasakojo apie kuriamas puokštes.
Rūtos kurti rankdarbiai
Rūta pasakojo, kad ją nuo mažens domino darbai, kuriems reikia kruopštumo bei kantrybės.
„Rankdarbiais užsiimu nuo vaikystės, visada labai traukė kantrybės reikalaujantys darbeliai. Pradinėse klasėse pradėjau lankyti karpinių būrelį, ne vienas mano darbas yra pabuvojęs parodose mokykloje, Plungės kultūros centre.
Taip pat teko lankyti siuvinėjimo, nėrimo vąšeliu, keramikos būrelius. Šiuo metu daugiausia laiko skiriu puokščių gamybai iš pūkuotų šenilo vielyčių. Šią techniką visiškai atsitiktinai pamačiau, patiko ir sugalvojau pabandyti. Kelis mėnesius mokiausi ir nusprendžiau parodyti visiems, ką galima sukurti iš tokių vielyčių“, – kalbėjo ji.
Paklausta, kuris kūrinys pareikalavo daugiausia laiko ir buvo jai ypatingiausias, pašnekovė šyptelėjo: „Vieno konkretaus darbo išskirti negalėčiau, nes visus juos gaminu nuoširdžiai, iki smulkmenų apžiūrėdama ir tikrai negailėdama tam laiko. Ir pačiai juos vertinti man labai sudėtinga, nes atrodo, kad visi taip gali.“
Rūta džiaugėsi, kad jos darbais domisi ne tik lietuviai, bet ir užsieniečiai. „Iš pradžių pabandžiau pagaminti sau, bet sulaukiau klausimų iš draugų ar galiu pagaminti ir jiems. O parodžius viešai, sulaukiau komplimentų ir užklausų ir iš nepažįstamų žmonių. Vienoje platformoje „TikTok“ daug dėmesio sulaukiu iš užsienio šalių, nes kitose šalyse tai labai populiaru. Ppagiria, paklausia, kiek laiko užtrunku, ar siunčiu į užsienį ir pan. Tad dabar puokštes gali įsigyti visi, kuriems tai patinka. Kainos svyruoja nuo 17 iki 25 eur“, – atskleidė moteris.
Pasak jo, šis pašaukimas kurti rankdarbius padeda jai atsipalaiduoti. „Man nereikia įkvėpimo kurti, nes man tai daugiau kaip hobis, man tai patinka daryti. Kurdama aš tiesiog „atsijungiu nuo pasaulio“, savotiškai pailsiu, pabūnu su savimi“, – sakė ji.
