TV3 naujienos > Žmonės

Radži ir Agnės Petravičienės vaizdo įrašas drebina internetą: jame – kvatoti verčiantis netikėtumas

2025-08-10 10:46 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-10 10:46

Penktadienio vakarą Radžis Aleksandrovičius Palangoje surengė koncertą. Tiesa, jame pasirodė ne vienas – į sceną žengė su savo kolege Agne Petravičiene. Nors pasirodymas džiugino palangiškius ir miesto svečius, pasigėrėti juo galėjo ir platesnis būrys gerbėjų – pradėjo žaibiškai plisti koncerto vaizdo įrašas.

Agnė Petravičienė, Radži (nuotr. facebook.com)

Nors pasirodymas džiugino palangiškius ir miesto svečius, pasigėrėti juo galėjo ir platesnis būrys gerbėjų – pradėjo žaibiškai plisti koncerto vaizdo įrašas.

1

Ši vasara tiek Radžiui, tiek Agnei itin darbinga. Legendiniame šou „Kelias į žvaigždes“ išgarsėjęs duetas gerbėjus džiugina tiek solo koncertais, tiek bendrais pasirodymais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Plinta vaizdo įrašas

Vienas jų įvyko Palangoje, kai žiūrovų džiugesiui į sceną žengė ne tik Radžis, bet ir A. Petravičienė.

Po koncerto trumpu įrašu ir įspūdžiais A. Petravičienė pasidalijo socialiniuose tinkluose.

„Gaila, kad visi norintys – netilpote... Ačiū žiūrovams, ačiū „FESTA ITALIANA“ šeimininkams ir visam kolektyvui už neišdildomas akimirkas“, – rašė Agnė.

Toks vaizdo įrašas pradėjo žaibiškai plisti internete, o komentaruose pasipylė pagyros atlikėjams.

Tiesa, kai kurie gerbėjai pastebėjo, jog vaizdo įraše užfiksuotas ir šmaikštus netikėtumas –  matyti, kaip A. Petravičienė, rodos, netikėtai pameta mikrofoną. Toks įvykis scenoje, kaip matyti vaizdo įraše, prajuokino ir ją pačią, ir Radžį.

„Super duetas“, – rašė vienas jų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

