Radži ir Agnės Petravičienės vaizdo įrašas drebina internetą: jame – kvatoti verčiantis netikėtumas

Ši vasara tiek Radžiui, tiek Agnei itin darbinga. Legendiniame šou „Kelias į žvaigždes“ išgarsėjęs duetas gerbėjus džiugina tiek solo koncertais, tiek bendrais pasirodymais.
Plinta vaizdo įrašas
Vienas jų įvyko Palangoje, kai žiūrovų džiugesiui į sceną žengė ne tik Radžis, bet ir A. Petravičienė.
Po koncerto trumpu įrašu ir įspūdžiais A. Petravičienė pasidalijo socialiniuose tinkluose.
„Gaila, kad visi norintys – netilpote... Ačiū žiūrovams, ačiū „FESTA ITALIANA“ šeimininkams ir visam kolektyvui už neišdildomas akimirkas“, – rašė Agnė.
Toks vaizdo įrašas pradėjo žaibiškai plisti internete, o komentaruose pasipylė pagyros atlikėjams.
Tiesa, kai kurie gerbėjai pastebėjo, jog vaizdo įraše užfiksuotas ir šmaikštus netikėtumas – matyti, kaip A. Petravičienė, rodos, netikėtai pameta mikrofoną. Toks įvykis scenoje, kaip matyti vaizdo įraše, prajuokino ir ją pačią, ir Radžį.
„Super duetas“, – rašė vienas jų.
