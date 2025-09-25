Remigijus Žemaitaitis: „Krizė yra jūsų opozicijos galvose, nes momenėlis pas jus, kažkaip, labai neveikia“

Tiesa, salėje skambėjo ne viena aštri frazė – opozicija naująją Vyriausybę prilygino su Vladimiru Romanovu ir Kauno „Žalgiriu“, 5-ąją kolona, teroristais ir nerealiais pažadais programoje, kuriems neaišku, iš kur bus paimti reikalingi pinigai. Nors premjerė laikėsi diplomatiškai, bet atsikirsdamas Žemaitaitis žodžių nerinko.
Dovilė Šakalienė susitikti su opozicija ateina kone paskutinę minutę, prieš Seimui balsuojant dėl Vyriausybės. Ateina ne viena – iš karto su keliais viceministrais ir net ministerijos kancleriu.
Ministrė nujaučia, kad klausimai nebus patys patogiausi. Epicentre – braziliškų lėktuvų pirkimas, kurį kritikuoja opozicija, o STT net pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Konservatorius Laurynas Kasčiūnas įtaria, kad lėktuvai pasirinkti neskaidriai – galbūt sprendimas derėtis dėl braziliškų „Embraer“ buvo priimtas anksčiau, nei prasidėjo formalios procedūros.
„Tai iki tol, kai balandžio mėnesį jums atnešti buvo reikalavimai, „Embraer“ nebuvo nei skaidrėse, nei kaip pasiūlymas, nei kaip analizės objektas, išskirtinai „Embraer“ – nebuvo? Tikrai, pagalvokite, kai atsakysite. — Laurynai, galėtumėte gal... nežinau, keisti profesiją, jau pradeda priminti tardytojo kabinetą. Bet... aš net neturiu, žinokite, daugiau ką pridurti. — Ačiū. — Man atrodo, kad jau mes užsisukome kažkokiame keistame rate“, – kalbėjo krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė.
Tardymas pas konservatorius užtruko. Demokratų frakcijos laiko sąskaita. Tad D. Šakalienei pavėlavus, beliko tik sutarti kitą susitikimo laiką.
Bet S. Skvernelis atsigriebė Seimo salėje, kur prieš parlamentarus išsirikiavo visa paskirtoji Vyriausybė su Ruginiene priešaky. Atėjo metas, kai tautos išrinktieji prieš balsavimą, dar pasisako apie suformuotą kabinetą ir jo programą. S. Skvernelis Vyriausybę palygino su Kauno „Žalgiriu“, kuomet jis priklausė Vladimirui Romanovui.
„Pravarde Buratinas. Kuris duodavo lapelį vyr. treneriui, nesvarbu, kas treneris buvo, kuris keitėsi greičiau, negu 9 mėn., bet jisai žinodavo, kurią minutę ką išleisti, ką turi padaryti. Ir šiandien didžiausias klausimas, esminis, kad mes nežinome, kas šitos Vyriausybės Buratinas. Kas tuos lapelius dalins, su užduotimis, nurodymais, veiksmais, ką turi padaryti“, – aiškino „Vardan Lietuvos“ pirmininkas S. Skvernelis.
„Negalime palaikyti daugumos, kuri apsisprendė dirbti su partija, kurios lyderis Konstitucinio Teismo pripažintas sulaužęs priesaiką. Pasirinkimas antrą kartą eiti neišvengiamos klaidos keliu, reiškia tą patį – kai užlipęs antrą kartą ant to paties grėblio, naiviai tikiesi kitokio rezultato“, – aiškino Seimo konservatorių frakcijos narys Mindaugas Lingė.
Nors Remigijus Žemaitaitis su „Nemuno aušra“ jau beveik metus laiko valdžioje, bet opozicija ir toliau kartoja, kad R. Žemaitaičiui davus valdžią, bus bėdos.
„Šiandien mes turime ne tiktai destabilizuotą valstybę, priešas už sienos, bet mes paties prezidento žodžiais: turime 5-ąją koloną čia parlamente, dabar jau ir Vyriausybėje. Paties prezidento žodžiais, mes turime teroristus Vyriausybėje“, – aiškino Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos narys Simonas Gentvilas.
„Krizė yra jūsų opozicijos galvose, nes momenėlis pas jus kažkaip labai neveikia“, – teigė „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis.
Pasikeitus daliai ministrų, o kai kuriems apskritai pirmą kartą gavus tokias pareigas, R. Žemaitaitis juos perspėjo.
„Jūs tapsite dabar medžiojamais gyvūnais. Jumis kiekvieną jūsų kampą, kiekvieną jūsų pasisakymą, kiekvieną kalbą, kiekvieną aprangą, kiekvieną netinkamai ranką ar pirštą padėtą – jus medžios. Medžios, ką jūsų šeima veikė, ką jūs darėte ir panašiai“, – įspėjo R. Žemaitaitis.
Medžioti ministrus bandė ir parlamentarai, ir nors šiomis dienomis visi viešumoje nukreipė dėmesį į naująjį kultūros ministrą – jam per kelias valandas Seimo nariai neuždavė nė vieno klausimo.
„Aš tikrai tikiu ir dėsiu visas pastangas, kad Vyriausybė, kiek įmanoma, sklandžiau dirbtų. Jeigu kartais taip atsitiktų, kad turėtume mes bet kokioje ministerijoje, nebūtinai Kultūros, kritinių momentų, kuomet akivaizdžiai matysime, kad vienas, ar kitas ministras nesusitvarko, atitinkamai darysiu sprendimus. Ir to tikrai nebijau“, – tikino premjerė Inga Ruginienė.
O ką daryti ministrams, jeigu opozicija kritikuos – dar vienas R. Žemaitaičio patarimas.
„O ką opozicija šauks, laikas ar ne laikas – niekada nekreipkite dėmesio. Ir užfiksuokite, ką jie sakė: kai jūs ateisite pas juos į frakciją, skirkite jiems tik 5 minutes. Po 5 minučių atsistokite, sakykite – laikas, iki, čiau bambino! Ir išeikite. Patikėkite manimi, jie iš proto numirs“, – aiškino R. Žemaitaitis.
Bet svarbiausia šiandien ne politinis teatras ir skambūs pasisakymai, o balsavimas, kuris viską lemia:
„Ačiū, balsavo 122 Seimo nariai, už 80, prieš 40, susilaikė 2 – nutarimas priimtas. Sveikiname Vyriausybę.“
Iš karto po balsavimo – Vyriausybės priesaikos. Įdomu tai, kad priesaikos metu žodžius „tepadeda man Dievas“ ištarė visi, išskyrus dvi socdemes – I. Ruginienę ir Jūratę Zailskienę.
Naujoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė prisiekė ir gavo įgaliojimus veikti.
