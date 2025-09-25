Seimas patvirtino Vyriausybės programą: Ruginienės Ministrų kabinetas pradeda darbą

Už Vyriausybės programą balsavo 80 Seimo nariai, prieš – 40, susilaikė 2.
Vyriausybės sudėtis atrodo taip:
- Ministrė pirmininkė – Inga Ruginienė (Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP))
- Užsienio reikalų ministras – Kęstutis Budrys (nepartinis LSDP ministras)
- Krašto apsaugos ministrė – Dovilė Šakalienė (LSDP)
- Švietimo, mokslo ir sporto ministras – Raminta Popovienė (LSDP)
- Finansų ministras – Kristupas Vaitiekūnas (LSDP)
- Sveikatos apsaugos ministras – Marija Jakubauskienė (LSDP)
- Vidaus reikalų ministras – Vladislavas Kondratovičius (LSPD)
- Socialinės apsaugos ir darbo ministrė – Jūratė Zailskienė (LSDP)
- Susisiekimo ministras – Juras Taminskas (LSDP)
- Energetikos ministras – Žygimantas Vaičiūnas (nepartinis LSDP ministras)
- Žemės ūkio ministras – Andrius Palionis („Nemuno aušra“)
- Kultūros ministras – Ignotas Adomavičius („Nemuno aušra“)
- Aplinkos ministras – Kastytis Žuromskas („Nemuno aušra“)
- Teisingumo ministrė – Rita Tamašunienė (Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjunga)
- Ekonomikos ir inovacijų ministras – Edvinas Grikšas (Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjunga)
Per ministrų priesaikos ceremoniją kai kurie Seimo nariai išreiškė protestą dėl kultūros minsitro – I. Adomavičiui sakant priesaikos tekstą, dalis parlamentarų jam atsuko nugarą.
Prezidentas patvirtino naująjį Ministrų kabinetą
Anksčiau prezidentas nepatvirtino aplinkos ir energetikos ministrų, kurių kandidatus turėjo pasiūlyti „Nemuno aušra“. Prezidentūra buvo iškėlusi sąlygą „Nemuno aušrai“, jog kandidatai turi būti nepartiniai.
Baigiantis terminui, socialdemokratai su „aušriečiais“ apsikeitė energetikos ir kultūros ministerijomis. Į kultūros ministrus pasiūlytas makaronų fabriko vadovas Ignotas Adomavičius, o Energetikos ministerijai toliau vadovaus Žygimantas Vaičiūnas, kuris pažadėjo įstoti į LSDP.
I. Adomavičiaus kandidatūra sukėlė audras ne tik kultūros bendruomenėje. Į kultūros ministrus Remigijaus Žemaitaičio siūlomas Seimo patarėjas I. Adomavičius yra ne tik politikos naujokas, bet, pasirodo, ir tolimas R. Žemaitaičio giminaitis. Jis – R. Žemaitaičio brolio žmonos sesers vyras.
I. Adomavičius taip pat sulaukė kritikos dėl kompetencijų stokos. Mat kultūros srityje vadovavimo patirties ji neturi, vadovauja makaronų gamybos fabrikui. Arčiau kultūros buvo nebent jo bandymai dalyvauti keliuose muzikiniuose projektuose, kuriuose sėkmė politiko nelydėjo.
Ketvirtadienio rytą I. Adomavičiaus kandidatūra nepatenkinta kultūros bendruomenė surengė protestą prie Prezidentūros.
Nepaisant to, ketvirtadienį G. Nausėdą pasirašė atnaujintą dekretą ir patvirtino paskutinius tris ministrus – I. Adomavičių, K. Žuromską ir Ž. Vaičiūną.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Apie programą trumpai
Vyriausybės programoje valdantieji įsipareigoja gerokai didinti gynybos biudžetą – iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto.
Taip pat žadama kadencijos metu nebeįvedinėti naujų mokesčių, išskyrus bankams taikomą finansinio stabilumo mokestį, kurio detalės išlieka nežinomos. Programoje įrašytas ir pažadas stabdyti dyzelino akcizo kėlimą, tačiau sparčiau didinti tabako, elektroninių cigarečių ir alkoholio akcizus.
Naujasis kabinetas atsisako idėjos steigti Regionų ministeriją, tačiau likusioje programoje įsipareigojimai didesne dalimi kartojasi su ankstesnės Gintauto Palucko Vyriausybės pažadais.
Tarp jų – spartesnis pensijų indeksavimas, socialinių ir kitų išmokų, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų augimas, mažesnės eilės gydymo įstaigose, didesnis dėmesys kelių priežiūrai, priemokų už sveikatos draudimu apmokamas paslaugas uždraudimas, geresnės sąlygos verslui.
Užsienio politikoje srityje būsimoji Vyriausybė švelnina retoriką Kinijos atžvilgiu ir deklaruoja siekį normalizuoti diplomatinį atstovavimą su šia valstybe.
