Naujoji Vyriausybė žada nebeįvedinėti naujų mokesčių, išskyrus bankus

Tai paaiškėjo antradienį registravus I. Ruginienės Vyriausybės programos projektą.
„Siekdami išlaikyti mokestinės sistemos stabilumą ir patrauklumą investicijoms, neįvesime naujų mokesčių“, – teigiama jame.
Šios kadencijos Seimas vasarą priėmė mokesčių pakeitimus – keitė gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto ir pridėtinės vertės apmokestinimą, įvedė vadinamuosius cukraus ir draudimo mokesčius bei pakėlė pelno mokesčio tarifą.
Didžioji dalis iš padidintų mokesčių gaunamų valstybės biudžeto pajamų bus skiriamos gynybai.
Verslas jau kurį laiką prašė po įgyvendintos reformos nebedidinti mokesčių, tą žadėjo ir valdantieji.
Vis dėlto programoje įrašytas ir ketinimas bankams taikyti „finansinio stabilumo mokestį, skaičiuojant nuo įsipareigojimų“, tačiau nedetalizuojama, kaip naujas apmokestinimas galėtų atrodyti.
Vyriausybės programos projekte taip pat žadama laikinai stabdyti dyzelino akcizo didinimą, tačiau siekiant papildomų įplaukų į biudžetą didinti tabako, elektroninių cigarečių ir alkoholinių gėrimų akcizus.
Be to, žadama dėti ypatingas pastangas, kad būtų užkirstas kelias pridėtinės vertės mokesčio grobstymui, ir griežtinti atsakomybę už šešėlinę veiklą.
I. Ruginienės Vyriausybės programoje taip pat atsisakoma pažado sumažinti pridėtinės vertės mokestį šviežioms daržovėms ir vaisiams.
Naujoji Vyriausybė gaus įgaliojimus dirbti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
