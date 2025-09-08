Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė sieks peržiūrėti kasmetinių atostogų trukmę

2025-09-08 07:51 / šaltinis: BNS
2025-09-08 07:51

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako sieksianti peržiūrėti darbuotojų kasmetinių atostogų trukmę, pirmadienį rašo naujienų portalas LRT.

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako sieksianti peržiūrėti darbuotojų kasmetinių atostogų trukmę, pirmadienį rašo naujienų portalas LRT.

REKLAMA
2

Jos teigimu, pirmiausia, būtų siekiama, jog dėl to susitartų profesinės sąjungos su darbdaviais. 

„Per kadenciją tikrai norėčiau peržiūrėti kasmetinių atostogų trukmę. Jeigu matysime, kad tokio sutarimo nėra, tada reikės ir valstybei įsikišti“, – portalui sakė I. Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji teigė dėsianti pastangas, kad dėl kuo daugiau klausimų tartųsi pačios profsąjungos su darbdaviais. 

REKLAMA
REKLAMA

„Dėsiu visas pastangas, kad dėl kuo daugiau dalykų susitartų pačios profesinės sąjungos su darbdaviais. Mano toks tikslas – daugiau kolektyvinių sutarčių ir daugiau tokių sutarimų“, – sakė paskirtoji premjerė. 

REKLAMA

„Lygiai taip pat turėsime kontrolinį mechanizmą, jeigu matysime, kad reikia kritiško vieno ar kito sprendimo“, – pridūrė I. Ruginienė. 

Ji anksčiau yra sakiusi, kad Lietuvos darbuotojai turi turėti bent 22 dienas atostogų, nes Europos Sąjungoje 20 dienų yra minimumas. 

Pernai lapkritį I. Ruginienė BNS teigė, jog šiuo metu darbuotojai vis dažniau dirba didesniu krūviu, todėl būtina investuoti į jų sveikatą bei kokybišką poilsį. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų