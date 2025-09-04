„Tez Tour“ atskleidė, kas dažniausiai atostogas renkasi rudenį

Tyrimo duomenimis, rudenį poilsiui dažniau pirmenybę teikia šeimos su mažamečiais vaikais, taip pat šiuo metų laiku atostogauti labiau linkusios moterys nei vyrai.
Pastebėta, kad rudenį dažniau atostogauja didmiesčių gyventojai – Vilniuje šį sezoną kaip mėgstamiausią atostogų laiką nurodė 7 proc. apklaustųjų, kituose didžiuosiuose miestuose – taip pat 7 proc., o kaimo vietovėse tokių buvo 5 proc.
„Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovės Ingos Aukštuolytės teigimu, populiariausios rudens kryptys iš Lietuvos oro uostų yra Turkija, Graikija, Ispanija, Italija ir Egiptas.
„Oras pietų kryptyse rudenį išlieka maloniai šiltas, tačiau nebe toks alinantis kaip vasarą. Tai puikus metas aktyviam poilsiui – žygiams, ekskursijoms, pasivaikščiojimams gamtoje ar miestuose. Be to, jūros vanduo dar išlaiko vasaros šilumą, todėl maudynės būna itin malonios”, – pranešime cituojama I. Aukštuolytė.
Didžiausias rudens kelionių pikas, anot kelionių organizatoriaus, fiksuojamas per moksleivių atostogas.
