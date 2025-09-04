Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Tez Tour“ atskleidė, kas dažniausiai atostogas renkasi rudenį

2025-09-04 16:51 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 16:51

Nors dauguma lietuvių mieliau atostogas planuoja vasarą, kelionių organizatoriai pastebi, kad rudens kelionės po truputį populiarėja. „Tez Tour“ atlikto reprezentatyvaus keliautojų tyrimo rezultatai rodo, kad vienam iš dvidešimties apklaustųjų mėgstamiausios yra rudens atostogos.

Atostogos Turkijoje (nuotr. SCANPIX)

Nors dauguma lietuvių mieliau atostogas planuoja vasarą, kelionių organizatoriai pastebi, kad rudens kelionės po truputį populiarėja. „Tez Tour“ atlikto reprezentatyvaus keliautojų tyrimo rezultatai rodo, kad vienam iš dvidešimties apklaustųjų mėgstamiausios yra rudens atostogos.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Tyrimo duomenimis, rudenį poilsiui dažniau pirmenybę teikia šeimos su mažamečiais vaikais, taip pat šiuo metų laiku atostogauti labiau linkusios moterys nei vyrai. 

REKLAMA

Pastebėta, kad rudenį dažniau atostogauja didmiesčių gyventojai – Vilniuje šį sezoną kaip mėgstamiausią atostogų laiką nurodė 7 proc. apklaustųjų, kituose didžiuosiuose miestuose – taip pat 7 proc., o kaimo vietovėse tokių buvo 5 proc.

„Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovės Ingos Aukštuolytės teigimu, populiariausios rudens kryptys iš Lietuvos oro uostų yra Turkija, Graikija, Ispanija, Italija ir Egiptas.

REKLAMA
REKLAMA

„Oras pietų kryptyse rudenį išlieka maloniai šiltas, tačiau nebe toks alinantis kaip vasarą. Tai puikus metas aktyviam poilsiui – žygiams, ekskursijoms, pasivaikščiojimams gamtoje ar miestuose. Be to, jūros vanduo dar išlaiko vasaros šilumą, todėl maudynės būna itin malonios”, – pranešime cituojama I. Aukštuolytė. 

Didžiausias rudens kelionių pikas, anot kelionių organizatoriaus, fiksuojamas per moksleivių atostogas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų