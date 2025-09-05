Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: nereikia grįžti prie Vytautui Landsbergiui suteikto vadovo statuso klausimo

2025-09-05 09:00 / šaltinis: BNS
2025-09-05 09:00

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė penktadienį paskelbtoje „Verslo žinių“ tinklalaidėje teigia, kad buvusiam Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui suteikto valstybės vadovo statuso klausimas yra išspręstas ir prie jo grįžti nereikia.

Algirdo Kaušpėdo romano „Koplyčia“ pristatymas – dalyvavo ir Vytautas Landsbergis (nuotr. Roberto Riabovo)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė penktadienį paskelbtoje „Verslo žinių" tinklalaidėje teigia, kad buvusiam Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui suteikto valstybės vadovo statuso klausimas yra išspręstas ir prie jo grįžti nereikia.

3

„Aš pripažįstu, kad jau išspręstas šitas klausimas ir nereikia grįžti prie jo“, – paklausta, ar pripažįsta, kad V. Landsbergis iki 1992 metų buvo faktinis valstybės vadovas, prilygintinas prezidentui, sakė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašė BNS, parlamentas 2022 metų birželį priėmė Aukščiausiosios Tarybos pirmininko teisinio statuso įstatymą, pagal kurį Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, pareigas ėjęs nuo 1990-ųjų kovo 11-osios iki 1992-ųjų lapkričio 25-osios, turėjo ir vykdė konstitucinius valstybės vadovo įgaliojimus.

Tuo metu šias pareigas pareigas ėjo V. Landsbergis.

Už šį projektą priėmimo stadijoje balsavo 74 parlamentarai – valdantieji konservatoriai, liberalai, Laisvės frakcijos nariai ir trys opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos atstovai.

Jų teigimu, priėmus tokį įstatymą konstatuotas istorinis faktas, o dalis opozicijos atstovų jį vadino siekiu perrašyti istoriją.

Šios kadencijos Seime užregistruota Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nario Rimo Jono Jankūno iniciatyva atšaukti V. Landsbergiui suteiktą statusą.

Pagal parlamentaro siūlymą, netekusiu galios būtų pripažintas Aukščiausiosios Tarybos pirmininko teisinio statuso įstatymas.

R. J. Jankūnas tvirtina minėtą įstatymą laikantis prieštaraujančiu Konstitucijai.

Klausimas gegužę buvo išbrauktas iš Seimo posėdžio darbotvarkės ir dar nebuvo svarstytas.

Prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis ir tuometinis premjeras Gintautas Paluckas teigė nematantys reikalo svarstyti tokio siūlymo, nepritarimą jam buvo išreiškęs ir socialdemokratų į parlamento vadovus teikiamas Juozas Olekas.

