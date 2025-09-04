Ruginienė apie galimus kandidatus į energetikos ministrus: paieškos vyksta tarp nepartinių žmonių

„Dar vis svarstome tarp kelių kandidatų“, – ketvirtadienį žurnalistams komentavo I. Ruginienė.
Pasak jos, viešojoje erdvėje nuskambėjusios „Nemuno aušros“ narių Aido Gedvilo ir Artūro Skardžiaus, kaip galimų kandidatų į energetikos ministrus, pavardės kol kas nėra pateiktos.
„Viešoje erdvėje skamba, mano galvoje neskamba. Kol kas jie nėra pateikti“, – sakė ji.
Paklausta, ar partiniai „aušriečių“ kandidatai visgi gali būti pateikti kaip kandidatai, paskirtoji premjerė pabrėžė, jog taip būti negali.
„Partinio žmogaus negali būti, nes jau sutarėme, kad jo nebus, todėl paieškos vyksta tarp nepartinių žmonių“, – teigė I. Ruginienė.
„Aš preciziškai renkuosi ir nėra taip, kad bet ką pasiūlys, aš iš karto paimu ir sutinku. Šis procesas dėl to ir užtrunka, yra pasirinkimo momentas. Mes su Remigijumi Žemaitaičiu glaudžiai dirbame ir bendradarbiaujame. Mūsų abiejų tikslas yra tas pats – surasti geriausią kandidatą“, – pridūrė ji.
Tuo metu su laikinuoju energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu paskirtoji premjerė teigė kalbėjusi trečiadienį. Su kitais galimais pretendentais į ministro postą ji sakė nematanti prasmės susitikti, kol nėra tvirto „aušriečių“ apsisprendimo.
„Su Žygimantu Vaičiūnu esu susitikusi ne vieną kartą ir vakar esame kalbėję. Dėl kitų kandidatų, kol nebus tvirto apsisprendimo iš pačios „Nemuno aušros“, tai nėra prasmės susitikti“, – kalbėjo I. Ruginienė.
ELTA primena, kad naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis neketina siūlyti laikinajam ministrui Žygimantui Vaičiūnui tęsti darbus Energetikos ministerijoje. Pasak R. Žemaitaičio, į šį postą jis turi du kandidatus.
Pagal naująją koalicinę sutartį numatyta, jog Energetikos ministerija atitenka R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.
Kiek anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog Ž. Vaičiūnas galėtų likti ministro poste net ir tuo atveju, jei jį į praėjusią Vyriausybę delegavusių demokratų neliktų tarp valdančiųjų.
Šalies vadovas taip pat yra patikinęs, kad, kaip ir pernai lapkritį, jis neketina tvirtinti partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus.
