Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė apie galimus kandidatus į energetikos ministrus: paieškos vyksta tarp nepartinių žmonių

2025-09-04 13:01 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 13:01

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad „aušriečiai“ kol kas dar nepateikė savo kandidatūrų į energetikos ministrus. Politikė tikina, kad „Nemuno aušros“ partijai priklausančių kandidatų į šią poziciją tikrai nebus.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad „aušriečiai“ kol kas dar nepateikė savo kandidatūrų į energetikos ministrus. Politikė tikina, kad „Nemuno aušros“ partijai priklausančių kandidatų į šią poziciją tikrai nebus.

REKLAMA
3

„Dar vis svarstome tarp kelių kandidatų“, – ketvirtadienį žurnalistams komentavo I. Ruginienė.

Pasak jos, viešojoje erdvėje nuskambėjusios „Nemuno aušros“ narių Aido Gedvilo ir Artūro Skardžiaus, kaip galimų kandidatų į energetikos ministrus, pavardės kol kas nėra pateiktos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Viešoje erdvėje skamba, mano galvoje neskamba. Kol kas jie nėra pateikti“, – sakė ji.

Paklausta, ar partiniai „aušriečių“ kandidatai visgi gali būti pateikti kaip kandidatai, paskirtoji premjerė pabrėžė, jog taip būti negali.

REKLAMA
REKLAMA

„Partinio žmogaus negali būti, nes jau sutarėme, kad jo nebus, todėl paieškos vyksta tarp nepartinių žmonių“, – teigė I. Ruginienė.

REKLAMA

„Aš preciziškai renkuosi ir nėra taip, kad bet ką pasiūlys, aš iš karto paimu ir sutinku. Šis procesas dėl to ir užtrunka, yra pasirinkimo momentas. Mes su Remigijumi Žemaitaičiu glaudžiai dirbame ir bendradarbiaujame. Mūsų abiejų tikslas yra tas pats – surasti geriausią kandidatą“, – pridūrė ji.

Tuo metu su laikinuoju energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu paskirtoji premjerė teigė kalbėjusi trečiadienį. Su kitais galimais pretendentais į ministro postą ji sakė nematanti prasmės susitikti, kol nėra tvirto „aušriečių“ apsisprendimo.

REKLAMA
REKLAMA

„Su Žygimantu Vaičiūnu esu susitikusi ne vieną kartą ir vakar esame kalbėję. Dėl kitų kandidatų, kol nebus tvirto apsisprendimo iš pačios „Nemuno aušros“, tai nėra prasmės susitikti“, – kalbėjo I. Ruginienė.

ELTA primena, kad naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis neketina siūlyti laikinajam ministrui Žygimantui Vaičiūnui tęsti darbus Energetikos ministerijoje. Pasak R. Žemaitaičio, į šį postą jis turi du kandidatus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagal naująją koalicinę sutartį numatyta, jog Energetikos ministerija atitenka R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.

Kiek anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog Ž. Vaičiūnas galėtų likti ministro poste net ir tuo atveju, jei jį į praėjusią Vyriausybę delegavusių demokratų neliktų tarp valdančiųjų.

Šalies vadovas taip pat yra patikinęs, kad, kaip ir pernai lapkritį, jis neketina tvirtinti partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vaidas Augustinavičius BNS Foto
Augustinavičius neatsako, ar prezidentas taikytų partinių ministrų filtrą buvusiems „aušriečiams“
Laurynas Kasčiūnas (nuotr. ELTA)
Kasčiūnas ir Čmilytė-Nielsen prašo prezidento neskirti į energetikos ministrus būsimo „aušriečių“ kandidato (26)
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis ketina pakeisti laikinąjį energetikos ministrą Vaičiūną (21)
Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė įvertino Hofmano pareiškimus apie Žemaitaitį: „Atrodo keista“ (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų