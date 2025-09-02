Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė apie Saulytės kandidatūrą į aplinkos ministres: „Visiškai matau galimybę dirbti“

2025-09-02 09:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 09:19

Naująjį Ministrų kabinetą formuojanti premjerė Inga Ruginienė sako, kad „aušriečių“ į aplinkos ministres siūloma Renata Saulytė, anksčiau dirbusi Teisingumo ministerijos kanclere, turi pakankamai patirties užimti naujas pareigas.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Robertas Riabovas)

Naująjį Ministrų kabinetą formuojanti premjerė Inga Ruginienė sako, kad „aušriečių“ į aplinkos ministres siūloma Renata Saulytė, anksčiau dirbusi Teisingumo ministerijos kanclere, turi pakankamai patirties užimti naujas pareigas.

REKLAMA
10

„Tai yra žmogus, kuris jau dirbo Vyriausybėje, ji dirbo Teisingumo ministerijoje, tai tam tikrą patirtį tikrai turi. Aš manau, kad suformavusi komandą iš reikiamų sričių specialistų – visiškai matau galimybę dirbti, bet dar šią savaitę su ja susitiksiu, turiu lūkesčių sąrašą“, – žurnalistams antradienį teigė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak premjerės, „Nemuno aušra“ į Aplinkos ministerijos vadovo postą pasiūlė kelias pavardes, tačiau politikė jų neįvardino.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip pabrėžė I. Ruginienė, naujoje Vyriausybėje dirbs kompetentingi kabineto nariai.

„Į mūsų Vyriausybę ateina žmonės su reikiama patirtimi“, – tikino ji.

Dabar aplinkos ministro pareigas laikinai eina taip pat „aušriečių“ iškeltas Povilas Poderskis, tačiau tiek prezidentas Gitanas Nausėda, tiek jis pats teigė savęs nebematantis toliau dirbant Ingos Ruginienės Vyriausybėje.

REKLAMA

R. Saulytė nuo gegužės buvo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclerė, tačiau tose pareigose dirbo tik kelis mėnesius. Anksčiau ji yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininės įrangos gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.

ELTA primena, kad praėjusį antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. 

REKLAMA
REKLAMA

Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Saulius Skvernelis, Inga Ruginienė (tv3.lt koliažas)
Ruginienė pateikė į ministrus nepažįstamo žmogaus kandidatūrą, Skvernelis kerta: „Istorijoje to nėra buvę“ (176)
Renata Saulytė sako sulaukusi „aušriečių“ lyderio pasiūlymo tapti aplinkos ministre (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Renata Saulytė sako sulaukusi „aušriečių“ lyderio pasiūlymo tapti aplinkos ministre (5)
Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda susitiks su kandidate į sveikatos apsaugos ministres (1)
Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiks su kandidate į švietimo, mokslo ir sporto ministres (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
aha
aha
2025-09-02 09:24
aišku,dirbo,išvarė..la eina maximoj apie duonytę papasakot
Atsakyti
Visur svies saulyte.
Visur svies saulyte.
2025-09-02 09:25
Miskuose medziu neliks.
Atsakyti
Dar vienas žmogus iš niekur
Dar vienas žmogus iš niekur
2025-09-02 09:28
Varoma pagal Lenino kliedesius net gražu žiūrėti. Kiekviena kucharka, tovariščiai, gali valdyti valstybę.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų