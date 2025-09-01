Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda susitiks su kandidate į sveikatos apsaugos ministres

2025-09-01 06:03 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 06:03

Paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei formuojant naująjį Vyriausybės kabinetą, pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiks kandidate vadovauti Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) Marija Jakubauskiene.

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei formuojant naująjį Vyriausybės kabinetą, pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiks kandidate vadovauti Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) Marija Jakubauskiene.

0

Šiuo metu laikinai sveikatos apsaugos ministrės pareigas einanti M. Jakubauskienė dirbo jau atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybėje. Prieš tai ji vadovavo Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų institutui.

M. Jakubauskienė – 6-oji I. Ruginienės teikiama kandidatė į Vyriausybę, su kuria susitinka šalies vadovas. Praėjusią savaitę Prezidentūroje jau lankėsi į užsienio reikalų ministrus deleguojamas Kęstutis Budrys, kandidatė į krašto apsaugos ministres Dovilė Šakalienė, į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovės postą siūloma Raminta Popovienė. Šiuos politikus į Vyriausybę delegavo socialdemokratai – ministrai šiuo metu eina pareigas laikinai.

G. Nausėda buvo susitikęs ir su „aušriečių“ teikiamu kandidatu į žemės ūkio ministrus Andriumi Palioniu, taip pat su „valstiečių“ kandidatu į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovus Edvinu Grikšu.

Šalies vadovo lauks susitikimai ir su kitais kandidatais. Praėjusią savaitę I. Ruginienė patvirtino, kad siūlys tęsti darbus dabartiniam laikinajam vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui. Paskirtoji Vyriausybės vadovė taip pat nurodė keičianti keletą buvusio premjero komandoje dirbusių ministrų: politikę socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigose turėtų keisti Seimo narė, socialdemokratė Jūratė Zailskienė, finansų ministro portfelis deleguojamas viceministrui Kristupui Vaitiekūnui, susisiekimo ministro postas – viceministrui Jurui Taminskui, į kultūros ministrės poziciją siūloma parlamentarė Vaida Aleknavičienė.

Pagal koalicinę sutartį, „Nemuno aušrai“ be Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) atiteko ir aplinkos bei energetikos ministrų pozicijos. Į pastarąsias kandidatai kol kas nėra paskelbti. „Aušriečių“ lyderis tvirtino, kad dėl Energetikos ministerijos kalbėsis su laikinai institucijai vadovaujančiu Žygimantu Vaičiūnu.

Tuo metu be ekonomikos ir inovacijų ministro posto Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime deleguos savo kandidatą į Teisingumo ministerijos vadovus. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) ministre siūlo skirti parlamentarę Rita Tamašunienę.

ELTA primena, kad praėjusį antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. 

Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

