Prezidentas išreiškė pasitikėjimą Popoviene: ragina imtis realios lyderystės

„Iš esmės (prezidentas – ELTA) reiškia pasitikėjimą ministre, linki jai imtis realios lyderystės ir vesti švietimo, akademinę bendruomenę švietimo ir mokslo proveržio kryptimi“, – po R. Popovienės ir G. Nausėdos susitikimo teigė prezidento patarėja.
Tiesa, J. Karpavičienė pabrėžė, jog pastaruoju metu, R. Popovienei vadovaujant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM), daugiausia pastangų buvo dedama į pavienes iniciatyvas bei iškilusių problemų sprendimą, o ne į kryptingus darbus, siekiant efektyviai veikiančios šalies šveitimo sistemos.
„Per pastaruosius metus vykdomi darbai vis dėlto buvo orientuoti į tokias pavienes iniciatyvas, siekiant spręsti tam tikras iškilusias problemas, vaizdžiai tariant, kilusius gaisrus. Iš tikrųjų reikia veikti laikantis labai aiškios strateginės krypties, kad tai būtų susieta su bendra valstybės raida, valstybės prioritetais ir, aišku, kokybišku, kiekvienam vaikui prieinamu švietimu ir moderniomis mokslo kryptimis“, – kalbėjo šalies vadovo patarėja.
„Teritorinės, socialinės, ekonominės, kultūrinės atskirties mažinimas yra svarbiausias šveitimo raidos vektorius“, – pridūrė ji, akcentuodama, jog tai prezidentui atrodo kaip vienas svarbiausių ministerijos tikslų.
Ragina daugiau dėmesio skirti švietimo problemoms regionuose
Pasak J. Karpavičienės, susitikimo metu prezidentas taip pat išreiškė lūkestį, jog darbą pradėjus naujam Ministrų kabinetui, daugiau dėmesio bus skiriama švietimo sistemos problemoms, su kuriomis susiduria regionai bei savivalda.
„Kitas labai svarbus klausimas, labai rūpintis prezidentui – mokyklų tinklo tolydumo klausimas, mažųjų gimnazijų išsaugojimo svarba ir, svarbiausia, konceptualūs, ilgalaikiai sprendimai tam, kad atsižvelgiant į demografinę situaciją, į kiekvienos savivaldos ir regiono specifiką, būtų rasti konceptualūs, ilgalaikiai, tvarūs ir stabilūs sprendimai, kad kiekvienas vaikas Lietuvoje turėtų kokybišką išsilavinimą arčiausiai namų“, – žurnalistams sakė šalies vadovo patarėja.
„Didesnis savivaldų įtraukimas į šituos procesus, taip pat atsakomybių pasidalijimas yra labai labai svarbus aspektas“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!