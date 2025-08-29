Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys lankysis Kopenhagoje: dalyvaus neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime

2025-08-29 10:38 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 10:38

Laikinasis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys penktadienį ir šeštadienį lankysis Kopenhagoje, kur dalyvaus neformaliame Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų ministrų susitikime.

Kęstutis Budrys (nuotr. Dainiaus Labučio)

Laikinasis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys penktadienį ir šeštadienį lankysis Kopenhagoje, kur dalyvaus neformaliame Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų ministrų susitikime.

1

Diskusijose, į kurias pakviesti Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Islandijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrai, bus kalbama apie politinio spaudimo priemonių Rusijai didinimą, galimų antrinių ES sankcijų bei priemonių, skirtų agresorės „šešėliniam laivynui“ Baltijos jūroje pažaboti, įvedimą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak Užsienio reikalų ministerijos (URM), susitikimo dalyviai taip pat aptars įšaldyto Rusijos turto nacionalizavimo ir jo panaudojimo Ukrainai remti klausimus. 

„Dar viena aktuali šio susitikimo tema – situacija Artimuosiuose Rytuose, padėtis Gazos Ruože  bei Irane. ES užsienio reikalų ministrai taip pat aptars ES sprendimų priėmimo procesą ir jo efektyvumo gerinimą“, – rašoma ministerijos pranešime. 

Susitikimo išvakarėse rengiamoje darbo vakarienėje, kurioje Danijos kvietimu taip pat dalyvaus Baltarusijos demokratinių jėgų lyderė Sviatlana Cichanouskaja ir jos vyras, buvęs politinis kalinys Siarhejus Cichanouskis, bus kalbama ir apie situaciją Baltarusijoje bei baltarusių demokratinių jėgų dabartinę padėtį.

Neformalūs ES užsienio reikalų ministrų susitikimai vyksta kas šešis mėnesius ES Tarybai pirmininkaujančioje šalyje. Šiuo metu, antrąjį 2025 m. pusmetį ES Tarybai pirmininkauja Danija.

