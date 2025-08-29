Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Čmilytė-Nielsen: nuvylė Ruginienės sprendimas pakeisti finansų ministrą

2025-08-29 08:35 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 08:35

Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, jog naująją Vyriausybę formuojančios Ingos Ruginienės sprendimas pakeisti finansų ministrą Rimantą Šadžių ją nuvylė. 

Viktorija Čmilytė-Nielsen (nuotr. Elta)

Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, jog naująją Vyriausybę formuojančios Ingos Ruginienės sprendimas pakeisti finansų ministrą Rimantą Šadžių ją nuvylė. 

„Galbūt nenustebino, bet nuvylė vakarykštis I. Ruginienės sprendimas pakeisti R. Šadžių, kaip ministrą. Ne dėl to, kad liberalai būtų visada su juo sutikę, anaiptol. Idėjiškai mūsų nuomonės dažnai išsiskirdavo“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė liberalų pirmininkė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet paradoksalu, kad mažiausiai politiškai patyrusi premjerė atsikrato Vyriausybėje neabejotinai vieno didžiausią patirtį turinčio ministro – finansų ministro – dėl jo kompetencijos, dėl jo patirties ir dėl jo, sakyčiau, principingumo, neleidžiant įgyvendinti švaistūniškų idėjų, kurių dabartinėje valdančiojoje koalicijoje yra labai daug“, – pridūrė ji. 

Pasak jos, šis sprendimas aiškiai parodo, kuria linkme toliau judės valdantieji. 

„Čia toks, manau, vienas iš parodymų, kaip eina tas procesas ir ko galima laukti ateityje“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen. 

Jos teigimu, socialdemokratų sprendimą atsisakyti R. Šadžiaus, kaip finansų ministro, galėjo lemti tai, jog pastarasis buvo nepatogus valdantiesiems.

„Tai parodymas, ne (…) kad darbas atliktas, bet kad planuojama dar labai daug „darbų“, kuriems toks ministras (R. Šadžius – ELTA), patyręs, gebantis suprasti skaičius, turintis ilgą institucinę atmintį, galėtų būti kliūtis“, – sakė Liberalų sąjūdžio vadovė. 

„Ir iš socialdemokratų, iš viešosios erdvės pasisakymų juntamas toks gal ir nusivylimas ar net ir prieštaravimas tam, kad visgi R. Šadžiaus, kaip finansų ministro, kertinės ministerijos vadovo, buvo atsikratyta. Bet, matyt, jiems teks priprasti prie neabejotino I. Ruginienės polinkio (…) politiškai dominuoti“, – akcentavo ji. 

„Nemuno aušros“ svarstymai dėl Ž. Vaičiūno likimo Vyriausybėje – reveransas Prezidentūrai 

Savaitės pradžioje pasirašytoje koalicinėje sutartyje numatyta, jog Energetikos ministerija atitenka Remigijaus Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“. Tiesa, ši politinė jėga vis dar nėra apsisprendusi, ar į šios ministerijos vadovo postą teikti naują kandidatą, ar ministro pareigose palikti demokratų į praėjusią Vyriausybę deleguotą Žygimantą Vaičiūną.

Pasak V. Čmilytės-Nielsen, jei „aušriečiai“ pasirinktų antrąjį variantą, tai būtų galima traktuoti kaip reveransą teigiamai Ž. Vaičiūną vertinančiai Prezidentūrai. 

„Aš tai perskaitau galbūt kaip reveransą Prezidentūrai ir įrodymą, kad demokratai šitoje vietoje nelabai išmintingai delegavo savo atstovą, nes jis su partijomis, matyt, yra ne tiek susijęs“, – kalbėjo liberalų lyderė. 

Baiminasi dėl A. Skardžiaus įtakos, priimant energetinius sprendimus 

Pasak jos, Ž. Vaičiūno likimas ministru yra galimas, tačiau liberalų lyderei nerimą kelia galima „aušriečio“ Artūro Skardžiaus įtaka. 

„Galimas sprendimas. Tik tiek, kad energetikos sritis vis tiek yra paliekama „Nemuno aušrai“, nes joje bent jau iš galinės sėdynės vadelios A. Skardžius, sėdėdamas komitetų, komisijų pirmininkų pozicijoje“, – kalbėjo parlamentarė. 

„Tai nėra gera tendencija, turint galvoje, kokia energetinė nepriklausomybė, energetinių projektų, atsinaujinančios energetikos plėtra yra svarbi saugumo ir gynybos prasme. Tai yra vienas iš esminių, kertinių klausimų“, – pridūrė ji. 

Kaip skelbta anksčiau, ketvirtadienio vakarą paaiškėjo visi socialdemokratų partijos kandidatai į ministerijas. Finansų ministrą R. Šadžių turėtų keisti viceministras Kristupas Vaitiekūnas, Susisiekimo ministerijai vadovaujantį Eugenijų Sabutį – viceministras Juras Taminskas. Kultūros ministrą Šarūną Birutį turėtų pakeisti Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė. Tuo metu į socialinių reikalų ir darbo ministrės pareigas turėtų būti siūloma parlamento Socialinių reikalų komiteto vicepirmininkė Jūratė Zailskienė, kuri pakeis anksčiau šiai ministerijai vadovavusią I. Ruginienę.

ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

