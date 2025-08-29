Šakalienė Danijoje susitiks su ES gynybos ministrais

Darbotvarkėje numatyta, kad daugiausia dėmesio ministrai skirs aptarti karinės paramos Ukrainai didinimui ir Europos gynybos pramonės bendradarbiavimui su Ukraina aptarti.
Susitikimo metu taip pat planuojama kalbėtis apie valstybių gynybos parengties gerinimą ir ES gynybos iniciatyvų įgyvendinimą bei ES karines misijas.
ELTA primena, kad nuo liepos 1-osios Danija perėmė iš Lenkijos pirmininkavimą ES Tarybai.
Kopenhagos vyriausybės atstovai per ateinančius šešis mėnesius vadovaus daugybei ministrų susitikimų ir tarpininkaus sprendžiant 27 ES valstybių narių ginčus.
