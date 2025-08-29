Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė Danijoje susitiks su ES gynybos ministrais

2025-08-29 06:29 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 06:29

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ketvirtadienį išvyko darbo vizito į Daniją, kur dalyvauja dvi dienas Kopenhagoje truksiančiame neformaliame Europos Sąjungos (ES) gynybos ministrų susitikime.

Dovilė Šakalienė / nuotr. ELTA (nuotr. Dainiaus Labučio)

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ketvirtadienį išvyko darbo vizito į Daniją, kur dalyvauja dvi dienas Kopenhagoje truksiančiame neformaliame Europos Sąjungos (ES) gynybos ministrų susitikime.

0

Darbotvarkėje numatyta, kad daugiausia dėmesio ministrai skirs aptarti karinės paramos Ukrainai didinimui ir Europos gynybos pramonės bendradarbiavimui su Ukraina aptarti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitikimo metu taip pat planuojama kalbėtis apie valstybių gynybos parengties gerinimą ir ES gynybos iniciatyvų įgyvendinimą bei ES karines misijas.

 ELTA primena, kad nuo liepos 1-osios Danija perėmė iš Lenkijos pirmininkavimą ES Tarybai.

Kopenhagos vyriausybės atstovai per ateinančius šešis mėnesius vadovaus daugybei ministrų susitikimų ir tarpininkaus sprendžiant 27 ES valstybių narių ginčus.

