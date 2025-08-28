Ministrė apie kreipimąsi į STT dėl perkamų braziliškų orlaivių: poreikį išsakė kariuomenė

Ji pabrėžia, kad poreikį šiai naujai karinei technikai išsakė kariuomenė.
„Iš esmės tai kelia klausimą pats kreipimosi tikslas, nes visi sprendimai – tiek Valstybės gynimo taryboje, tiek Gynybos resursų taryboje – buvo priimti remiantis kariniu patarimu ir Oro pajėgų išsakytais poreikiais bei atliepiant dabar patiriamus iššūkius“, – BNS ketvirtadienį sakė D. Šakalienė.
Kaip kreipimesi į STT nurodo opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Giedrimas Jeglinskas, pagal anksčiau patvirtintą planą, turėjo būti modernizuoti šiuo metu turimi orlaiviai „Spartan“, o ne įsigyjami nauji.
Politikai taip pat teigia, jog ministrė galimai dalyvavo neoficialiuose ir nedeklaruotose susitikimuose su galimais lėktuvų gamintojais arba jų atstovais, todėl kyla abejonių dėl to, ar ministerijos vadovybė nėra asmeniškai suinteresuota pirkimu iš „Embraer“.
Parlamentarų teigimu, planuojami įsigyti orlaiviai turi reaktyvinius variklius, nors „dauguma kitų rinkoje esančių karinių transporto lėktuvų naudoja propelerinius variklius“, todėl būtina patikrinti, ar reaktyvinio variklio reikalavimas nebuvo nustatytas kaip išankstinė pirkimo sąlyga, pritaikyta vienam gamintojui.
Apie tai, kad Lietuva ketina įsigyti tris „Embraer C-390 Millenium“, viešai pranešta birželio viduryje po Valstybės gynimo tarybos posėdžio.
„Mano interesas – atliepti kariuomenės poreikį“
D. Šakalienė sako, kad karinių orlaivių parko atnaujinimo poreikis jai buvo išsakytas vos pradėjus kadenciją. Pasak jos, kariuomenė taip pat atkreipė dėmesį, kad dabartinių „Spartan“ lėktuvų atnaujinimas būtų netikslingas.
„Jeigu mes investuotumėme tikrai labai dideles lėšas į „Spartanų“ atnaujinimą, deja, tai duotų tik trumpalaikį rezultatą, todėl tai nėra pakankamas sprendimas. (...) Nuo 2030-ųjų „Spartanai“ iš esmės daugumoje Europos Sąjungos oro erdvės net nebegalės skraidyti“, – kalbėjo socialdemokratė.
„Tai mums reikalingi yra sprendimai, kurie būtų greitesni“, – pridūrė ji.
Ministrė taip pat atmetė įtarinėjimus dėl galimai neoficialių susitikimų, asmeninių interesų bei prie vieno gamintojo priderintų pirkimų sąlygų.
„Norėčiau iš tikrųjų suprasti, kuo aš galėčiau būti suinteresuota be to, kad mano interesas yra geriausiai atliepti kariuomenės poreikį. Ir slaptų arba nedeklaruotų susitikimų priėmimas yra mažu mažiausiai juokingas, – sakė D. Šakalienė. – Visos mano darbotvarkės yra suderinamos ministerijos komandos.“
Ji atkreipė dėmesį, kad L. Kasčiūnas prieš devynis mėnesius dar pats buvo ministru, tad turėjo žinoti apie kariuomenės poreikius.
G. Jeglinskas ir L. Kasčiūnas jau anksčiau kritikavo braziliškų orlaivių įsigijimą. Jų teigimu, šis pirkimas gali kainuoti iki 800 mln. eurų.
„Pasaka be galo“
G. Jeglinskas dėl D. Šakalienės į Generalinę prokuratūrą kreipėsi ir rugpjūčio pradžioje. Tuomet jis perdavė NSGK gautą anoniminį skundą dėl galimai neteisėtų ministrės veiksmų, pavedant Krašto apsaugos ministerijai pavaldžioms struktūroms nuolat saugoti daugiabutį, kuriame ji gyvena su šeima.
Prokuratūra šią informaciją pavedė patikrinti STT. Pastaroji, įvertinusi gautą ir papildomai surinktą informaciją, priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
Ikiteisminį tyrimą atsisakyta pradėti, atsižvelgus į tai, kad objektyviai nėra galimybių patikslinti anoniminiame pranešime nurodytų aplinkybių, nežinant anoniminį pranešimą teikusio asmens duomenų, taip pat į tai, kad informacijos patikslinimo metu nebuvo gauta anoniminiame pranešime teiginius patvirtinančių duomenų.
Prokuratūra šį sprendimą patvirtino, kaip teisėtą ir pagrįstą.
„Nuoširdžiai stebina, kad NSGK pirmininkas vis dar užsiima nepagrįstų skundų siuntinėjimu. Atrodo turėjo būti pamoka, kuomet apsijuokė kreipdamasis dėl mėnulinio skundo į teisėsaugą – STT tvarkingai išlaukė terminą, jokių realių asmenų kreipimųsi taip ir negavo, tad atsisakė pradėti tyrimą. Bet kaip matau čia bus pasaka be galo“, – BNS sakė D. Šakalienė.
Ji taip pat ironiškai ragino parlamentarus kreiptis į teisėsaugą ir dėl kitų NATO narių, kurios perka šią karinių orlaivių platformą.
„Kaip tik šiandien Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikime paklausiu kolegų Portugalijos, Nyderlandų, Švedijos ir kitų ministrų ar juos apskundė teisėsaugai“, – teigė D. Šakalienė.
