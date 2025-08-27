Pareigas einantys ministrai kol kas nesulaukė Ruginienės kvietimų pasikalbėti

„Turbūt, užtikrintas tas, kuris jau buvo pas prezidentą. Tai tikrai ne (neužtikrintas aš – ELTA). Kaip ir premjerė sakė, kalbės su kiekvienu kandidatu. Kada kalbės su manimi, tada, galbūt, galėsiu konkretizuoti“, – žurnalistams prie Vyriausybės teigė Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Tuo metu kritikos iš prezidento G. Nausėdos sulaukęs kultūros ministras Šarūnas Birutis viliasi tęsti darbą Vyriausybėje.
„Nebuvo kalbos ir negaliu pasakyti. Man labai gaila, kad ministerija kabojo, nes kultūra neparduodama ir neperkama. Dėl savo posto aš kol kas nežinau, nors mes esame pasiruošę dirbti, dirbame daug, yra ir planai, ir labai stipri komanda. Geresnės komandos neįsivaizduoju. Būtų gaila, jeigu tai pasikeistų“, – sakė ministras.
Prezidentas pirmadienį „Žinių radijui“ pareiškė turįs priekaištų laikinajam kultūros ministrui Š. Biručiui. Šalies vadovas pažymėjo, kad socialdemokratui bei jo vadovaujamai ministerijai pritrūko aktyvumo ir aiškios vizijos, todėl, pasak prezidento, šios aplinkybės bus vertinamos formuojant naująją Vyriausybę.
Savo ruožtu paklausta, ar matytų naujojoje Vyriausybėje laikinąjį kultūros ministrą Š. Birutį, kuriam šalies vadovas negaili kritikos, I. Ruginienė tikino savo išvadas pasidarysianti po susitikimo su juo.
Kvietimo aptarti darbus dar nesulaukė ir sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
„Esame nusiteikę darbus padaryti taip, kaip jie buvo suplanuoti, kad pokyčiai sveikatos sistemoje būtų įgyvendinti. Nesulaukiau dar“, – Eltai teigė ji.
Tuo metu kritikos dėl valstybinių brandos egzaminų vertinimo sulaukusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako norinti tęsti darbus.
„Pati norėčiau tęsti darbus, nes darbų pradėjome nemažai ir sustoti pusiaukelėje – ne mano charakteriui. Esame diskutavę, kalbėję, bet kai ji buvo paskirta premjere – dar ne“, – žurnalistams sakė ji.
I. Ruginienė anksčiau teigė, kad sprendimas dėl R. Popovienės likimo poste bus priimtas po to, kai prokuratūra pateiks tyrimo išvadas dėl prie egzaminų pridėtų taškų.
ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Premjere paskirtai socialdemokratei formuojant naująjį Ministrų kabinetą, trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidatu į užsienio reikalų ministrus K. Budriu bei krašto apsaugos ministrės pareigose pretenduojančia likti D. Šakaliene.
