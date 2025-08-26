Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dovilė Šakalienė: diskusijos apie oro gynybos stiprinimą šį rudenį turės būti NATO prioritetu

2025-08-26 10:49 / šaltinis: BNS
2025-08-26 10:49

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad rytinėse NATO šalyse kartojantis incidentams su dronais, oro gynyba šį rudenį turės būti tarp Aljanso prioritetų.

Dovilė Šakalienė / nuotr. ELTA (nuotr. Dainiaus Labučio)

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad rytinėse NATO šalyse kartojantis incidentams su dronais, oro gynyba šį rudenį turės būti tarp Aljanso prioritetų.

REKLAMA
0

„Nacionalinės priemonės nėra pakankamos. Mes turime užtikrinti mūsų dangaus apsaugą taikos metu ir užtikrinti perėjimą į visuotinę oro gynybą, jei nutiktų krizė. Tai turėtų būti NATO diskusijų prioritetas šį rudenį“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė D. Šakalienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pokalbis apie tai, kas galėtų būti papildomai daroma, reaguojant į oro gynybos klausimus, grėsmes, susijusias su dronais, tai, kas iš esmės vyksta palei visą (NATO išorinę – BNS) sieną“, – teigė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak ministrės, sąjungininkų tikslas turėtų būti aiškiai susidėlioti oro gynybos pajėgumus ir pratybose mokytis atremti naujas grėsmes, kylančias dėl incidentų, susijusių su dronais.

REKLAMA

Kaip rašė BNS, D. Šakalienė rugsėjį Vilniuje su NATO vyriausiuoju sąjungininkų pajėgų Europoje vadu Alexusu Grynkewichiumi  aptars oro gynybos nuo dronų stiprinimą.

Rugpjūčio pradžioje ji pranešė su šiuo Aljanso karininku sutarusi, kad blokas įsitrauks saugant Lietuvos oro erdvę.

Šių priemonių Lietuva ėmėsi po dviejų incidentų, kai liepą į šalies oro erdvę iš Baltarusijos įskrido du dronai „Gerbera“, vienas jų nešė 2 kilogramus sprogmenų.

REKLAMA
REKLAMA

Kariuomenės atstovai laikosi versijos, kad abu orlaiviai pateko į Lietuvą, kai Rusijai siunčiant juos į Ukrainą, šios elektroninės kovos priemonėmis dronų skridimo trajektorija buvo nukreipta.

Po dronų incidentų Lietuvos krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministrai bendru laišku kreipėsi į NATO generalinį sekretorių Marką Rutte (Marką Riutę) ir paragino sąjungininkes dislokuoti šalyje antidroninės gynybos pajėgumus.

Savo ruožtu, Lietuva planuoja įsigyti papildomų oro gynybos stiprinimo priemonių už 500 mln. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų