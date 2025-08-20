Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dovilė Šakalienė: baigiame ruošti sprendimus, kurie leistų lengviau numušti taikinius oro erdvėje

2025-08-20 14:07 / šaltinis: BNS
2025-08-20 14:07

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad baigiami rengti sprendimai, kurie leistų numušti taikinius oro erdvėje.

Dovilė Šakalienė / nuotr. ELTA (nuotr. Dainiaus Labučio)

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad baigiami rengti sprendimai, kurie leistų numušti taikinius oro erdvėje.

REKLAMA
0

„Finalizuojame sprendimus teisiniame lygmenyje, kurie yra susiję su greitesniu oro erdvės tam tikrų plotų, tam tikrų koridorių uždarymu, kad galima būtų saugiai neutralizuoti taikinius, nesukeliant didelės šalutinės žalos“, – žurnalistams trečiadienį sakė D. Šakalienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai šitas procesas turėtų, kaip įmanoma, greičiau vykti“, – pridūrė ji.

BNS rašė, kad diskusijos dėl apsaugos nuo dronų Lietuvoje suintensyvėjo vasarą į šalį įskridus dviem rusiškiems bepiločiams „Gerbera“ iš Baltarusijos. Vienas jų gabeno 2 kilogramus sprogmenų.

REKLAMA
REKLAMA

Liepos pabaigoje D. Šakalienė teigė, kad rengiamas teisinis reguliavimas, kuris leis „žaibiškai ir efektyviai“ uždaryti tam tikrus oro erdvės koridorius ir juose atlikti naikinimą nekenkiant civiliniams objektams.

REKLAMA

Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis sakė, jog šis reguliavimas, prie kurio jau dirbama kelis mėnesius, susijęs su tam tikrų įgaliojimų keitimu ir suteikimu kariuomenės vadui, kad būtų galima lengviau reaguoti į oro grėsmes.

Tuo metu susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis teigė, kad neįmanoma oro erdvės uždaryti skubiai ir tikino dvejojantis, ar reikėtų numušinėti orlaivius prieš tai jų tiesiogiai neidentifikavus.

REKLAMA
REKLAMA

„Spręsime artimiausiu metu, ar reikės įstatymo pakeitimo, ar apsieisime be jo, bet jau algoritmai yra sudėlioti. Apie tai irgi šiuo metu kaip tik vyksta labai intensyvūs pokalbiai su kariuomene, kaip algoritmas geriausiai veiktų, kad staigiai galėtumėme uždaryti tuos erdvės kvadratus, kurie mums reikalingi“, – kalbėjo D. Šakalienė.

Kaip skelbė BNS, incidentų, kai į Lietuvą įskrido du rusiški dronai, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministrai bendru laišku kreipėsi į NATO generalinį sekretorių Marką Rutte ragindami sąjungininkes dislokuoti šalyje antidroninės gynybos pajėgumus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų