Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė apie gynybos pirkimus: jei reikės, nuo sprendimų nusišalinsiu

2025-08-19 09:18 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 09:18

Antradienį viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės rėmėjų valdomų įmonių dalyvavimą gynybos pirkimuose, pati ministrė sako, kad jos vadovavimo institucijai metu jokie palankūs sprendimai įvardintoms įmonėms nebuvo priimti.

Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)

Antradienį viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės rėmėjų valdomų įmonių dalyvavimą gynybos pirkimuose, pati ministrė sako, kad jos vadovavimo institucijai metu jokie palankūs sprendimai įvardintoms įmonėms nebuvo priimti.

REKLAMA
1

„Mano kadencijos metu jokių sprendimų nepriimta dėl pirkimų iš šių įmonių. Jei ministerijai būtų teikiami siūlymai įsigyti iš šių įmonių gynybos pramonės produkcijos ar paslaugų – nuo sprendimų nusišalinsiu ir premjerui/ premjerei perduosiu sprendimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

KAM Korupcijos prevencijos skyriaus vadovas įpareigotas stebėti situaciją ir imtis reikiamų veiksmų. Saugikliai sudėti“, – savo feisbuko paskyroje rašė ministrė.

REKLAMA
REKLAMA

Planuojama išleisti šimtus milijonų eurų

Antradienį portalas „Delfi“ paskelbė, kad praėjusį rudenį vykusiuose Seimo rinkimuose D. Šakalienę parėmė gynybos pramonės įmonių, šiuo metu dalyvaujančių KAM organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose, atstovai.

REKLAMA

Anot portalo, 5 tūkst. eurų paramą D. Šakalienei prieš rinkimus skyrė karybos ekspertas Darius Antanaitis, kuris yra vienas gynybos įmonės „Ostara Lab“ akcininkų.

KAM jau skelbė vykdanti pirkimo procedūras dėl minų įsigijimo, kurio galutinis etapas būtų vykdomas Lietuvoje, o prieštankinėms ir priešpėstinėms minoms planuojama išleisti šimtus milijonų eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Portalui ministerija nurodė, kad šiuo metu kvietimai teikti pasiūlymus dėl minų tiekimo bendra tvarka buvo išsiųsti 12 suinteresuotų Lietuvos įmonių. 

Pasak „Delfi“, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys rodo, kad prieš rinkimus 4 tūkst. eurų D. Šakalienę parėmė ir įmonės „Lithuanian Defense Services“ (LDS) vykdantysis vadovas Aivaras Kašuba. 

Ši įmonė, kaip skelbė LRT Radijas, derasi dėl vokiškų „Leopard“ tankų surinkimo, įmonę LDS kontroliuoja Vokietijos bendrovės „Rheinmetall“ ir „Krauss-Maffei Wegmann“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų