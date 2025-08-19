Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiniasklaida: Šakalienę rinkimuose rėmė KAM pirkimuose dalyvaujančios įmonės

atnaujinta 07:44 val.
2025-08-19 07:21
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 07:21

Praėjusį rudenį vykusiuose Seimo rinkimuose socialdemokratę, laikinąją krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę parėmė gynybos pramonės įmonių, šiuo metu dalyvaujančių Krašto apsaugos ministerijos (KAM) organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose, atstovai.

Dovilė Šakalienė / nuotr. ELTA (nuotr. Dainiaus Labučio)

Praėjusį rudenį vykusiuose Seimo rinkimuose socialdemokratę, laikinąją krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę parėmė gynybos pramonės įmonių, šiuo metu dalyvaujančių Krašto apsaugos ministerijos (KAM) organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose, atstovai.

7

Anot delfi.lt, 5 tūkst. eurų paramą D. Šakalienei prieš rinkimus skyrė karybos ekspertas Darius Antanaitis, kuris yra vienas gynybos įmonės „Ostara Lab“ akcininkų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Planuoja išleisti šimtus milijonų eurų

KAM jau skelbė vykdanti pirkimo procedūras dėl minų įsigijimo, kurio galutinis etapas būtų vykdomas Lietuvoje, o prieštankinėms ir priešpėstinėms minoms planuojama išleisti šimtus milijonų eurų.

Portalui ministerija nurodė, kad šiuo metu kvietimai teikti pasiūlymus dėl minų tiekimo bendra tvarka buvo išsiųsti 12 suinteresuotų Lietuvos įmonių. D. Antanaitis „Delfi“ patvirtino, kad viena iš šių įmonių yra „Ostara Lab“.

Pasak „Delfi“, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys rodo, kad prieš rinkimus 4 tūkst. eurų D. Šakalienę parėmė ir įmonės „Lithuanian Defense Services“ (LDS) vykdantysis vadovas Aivaras Kašuba. 

Ši įmonė, kaip skelbė LRT Radijas, derasi dėl vokiškų „Leopard“ tankų surinkimo, įmonę LDS kontroliuoja Vokietijos bendrovės „Rheinmetall“ ir „Krauss-Maffei Wegmann“.

Pats A. Kašuba „Delfi“ sakė šių derybų komentuoti negalintis, o D. Šakalienę tikino parėmęs kaip fizinis asmuo.

Apie derybas konkrečios informacijos portalui nepateikė ir KAM. 

Ministerija taip pat pabrėžė, kad tiesiogiai jokiuose derybiniuose procesuose su individualiomis nacionalinėmis įmonėmis KAM vadovas nedalyvauja, nes juos kuruoja Gynybos resursų agentūra, bendradarbiaudama su Lietuvos kariuomenės atstovais bei sritį kuruojančiu viceministru.

Pasak KAM, D. Šakalienė taip pat neturėjo asmeninių santykių ar susitikimų su nė vienu iš „Delfi“ minėtų asmenų, visi rinkimų kampaniją parėmę aukotojai yra viešai deklaruoti Rinkimų kodekso nustatyta tvarka, o prireikus ministro lygmeniu priimti sprendimus dėl įsigijimų iš šių gynybos pramonės įmonių D. Šakalienė nusišalintų, sprendimo teisę perduodama premjerui.

