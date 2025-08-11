Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė lankosi JAV: dėmesys bendradarbiavimui dronų srityje

2025-08-11 06:30 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 06:30

Laikinai krašto apsaugos ministrės pareigas einanti Dovilė Šakalienė lankosi JAV, kur su Pensilvanijos nacionalinės gvardijos (PANG) vadovybe aptars galimybę stiprinti bendradarbiavimą dronų srityje.

Dovilė Šakalienė / nuotr. ELTA (nuotr. Dainiaus Labučio)

Laikinai krašto apsaugos ministrės pareigas einanti Dovilė Šakalienė lankosi JAV, kur su Pensilvanijos nacionalinės gvardijos (PANG) vadovybe aptars galimybę stiprinti bendradarbiavimą dronų srityje.

REKLAMA
4

„Atsižvelgiant į sudėtingą saugumo situaciją su PANG plėtosime bendradarbiavimą dronų ir antidronų sistemų srityje. Ypatingą dėmesį skirsime dronų operatorių ruošimui ir dalinimusi išmoktomis pamokomis“, – vizito išvakarėse sakė D. Šakalienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Krašto apsaugos ministerijos teigimu, D. Šakalienė rugpjūčio 11-13 dienomis taip pat susitiks su JAV nacionalinės gvardijos biuro vadu bei gynybos pramonės ir dirbtinio intelekto kompanijų atstovais.

REKLAMA
REKLAMA

Pensilvanijos nacionalinė gvardija pagal Valstijų partnerystės programą su Lietuva bendradarbiauja nuo 1993 metų. 

Per pastaruosius trejus metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 mlrd. eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Įsigijimai iš JAV sudaro beveik 20 proc. visų Lietuvos įsigijimų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų