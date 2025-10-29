Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Panathinaikos“ prarado centrą

2025-10-29 09:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-29 09:07

Atėnų „Panathinaikos" komandos stovyklą pasiekė liūdna naujiena – ilgam prarastas vidurio puolėjas.

R.Holmesas nežais ilgai (Scanpix nuotr.)

Atėnų „Panathinaikos“ komandos stovyklą pasiekė liūdna naujiena – ilgam prarastas vidurio puolėjas.

0

32 metų 206 cm ūgio Richaunas Holmesas dvikovoje su Tel Avivo „Maccabi“ patyrė dešinio kelio vidinio raiščio plyšimą ir krenta iš rikiuotės 1–2 mėnesiams.

Eurolygos debiutantas turnyre per 17 minučių pelno 8,7 taško, atkovoja 4,3 kamuolio ir renka po 10 naudingumo balų.

PAO lieka vidurio puolėjo pozicijoje tik su Omeru Yurtsevenu. Tiesa, Mathiasas Lessortas kitą savaitę turėtų pradėti treniruotis su komandos draugais.

