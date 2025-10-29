„Panathinaikos“ prarado centrą

32 metų 206 cm ūgio Richaunas Holmesas dvikovoje su Tel Avivo „Maccabi“ patyrė dešinio kelio vidinio raiščio plyšimą ir krenta iš rikiuotės 1–2 mėnesiams.
Eurolygos debiutantas turnyre per 17 minučių pelno 8,7 taško, atkovoja 4,3 kamuolio ir renka po 10 naudingumo balų.
PAO lieka vidurio puolėjo pozicijoje tik su Omeru Yurtsevenu. Tiesa, Mathiasas Lessortas kitą savaitę turėtų pradėti treniruotis su komandos draugais.
