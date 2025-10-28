Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Trumpai viešnagę Kaune apžvelgęs Ivanovičius: „Vienu metu pasidavėme“

2025-10-28 22:25
2025-10-28 22:25

Kauno „Žalgiris“ (5/2) modernios Eurolygos istorijoje išlieka neįkandamu riešutu Bolinijos „Virtus“ (4/3) klubui.

D.Ivanovičius spaudos konferencijoje neužsibuvo (BNS nuotr.)

Kauno „Žalgiris“ (5/2) modernios Eurolygos istorijoje išlieka neįkandamu riešutu Bolinijos „Virtus“ (4/3) klubui.

Žalgiriečiai namie laimėjo 86:65 ir italus nugalėjo aštuntą kartą paeiliui. Pastarąjį kartą „Virtus“ pergale prieš kauniečius pasigirti galėjo dar 2007-aisiais.

Sausį italai taip pat strigo, „Žalgirio“ arenoje pralaimėję 68:77, o komandą tuomet jau treniravo Duško Ivanovičius.

Juodkalnietis tuomet spaudos konferencijoje apsiribojo keliais sakiniais, o šįkart klausimų taip pat nelaukė.

„Rungtynių pradžia ir pabaiga yra svarbiausia. Matėte energiją, su kuria startavo „Žalgiris“ ir kaip pradėjome mes. Tai tapo dideliu pranašumu. Kovojome, prisitraukėme iki keturių taškų, bet vienu metu pasidavėme ir pabaigoje nustokojome kautis“, – teigė strategas.

D.Ivanovičius išskubėjo ruoštis skrydžiui ir dvigubos Eurolygos savaitės uždarymui – ketvirtadienį „Virtus“ jau laukia rungtynės Miunchene.

