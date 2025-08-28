Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė iš Nausėdos negirdėjo neigiamų indikacijų dėl Palionio ir Grikšo

2025-08-28 15:52 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 15:52

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia iš prezidento Gitano Nausėdos negirdėjusi neigiamų indikacijų dėl ketvirtadienį su juo susitikusių kandidatų į ministrus Andriaus Palionio ir Edvino Grikšo.

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia iš prezidento Gitano Nausėdos negirdėjusi neigiamų indikacijų dėl ketvirtadienį su juo susitikusių kandidatų į ministrus Andriaus Palionio ir Edvino Grikšo.

REKLAMA
0

„Tikrai jokių neigiamų indikacijų negirdėjau, bet procesas vyksta“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.

„Duokime ir prezidentui laiko apgalvoti. Lygiai taip pat kaip ir man reikėjo ir dar reikia tam tikro laiko. Aš manau, kad ir prezidentui reikia tam tikro laiko susidaryti bendram vaizdui“, – pridūrė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip jau buvo skelbta, ketvirtadienį pas prezidentą apsilankė „valstiečių“ į ekonomikos ir inovacijos ministro pareigas deleguojamas Edvinas Grikšas bei „Nemuno aušros“ į Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovo poziciją siūlomas Andrius Palionis.

REKLAMA
REKLAMA

Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba teigė, kad dar nėra sprendimo, ar A. Palionis yra tinkamas užimti žemės ūkio ministro pareigas.

REKLAMA

Tuo metu šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius sakė, jog G. Nausėda buvo pozityviai nustebintas dėl E. Grikšo požiūrio į regioninę ekonomiką, tačiau sprendimas bus priimtas įvertinus kandidato poziciją kitais aktualiais klausimais. 

ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė apie „Nemuno aušros“ išlygą dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo: jie turi patys už tai atsakyti (13)
Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė: vienu atveju gali būti diskutuojama dėl „Nemuno aušros“ buvimo koalicijoje (7)
Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)
„Dabar aš gerbiu rinkėjų pasirinkimą“: Ruginienė pakomentavo sprendimą formuoti koaliciją su „Nemuno aušra“ (9)
Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda pasirašė dekretą: Ruginienė paskirta premjere (44)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų