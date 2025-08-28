Ruginienė iš Nausėdos negirdėjo neigiamų indikacijų dėl Palionio ir Grikšo

„Tikrai jokių neigiamų indikacijų negirdėjau, bet procesas vyksta“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Duokime ir prezidentui laiko apgalvoti. Lygiai taip pat kaip ir man reikėjo ir dar reikia tam tikro laiko. Aš manau, kad ir prezidentui reikia tam tikro laiko susidaryti bendram vaizdui“, – pridūrė ji.
Kaip jau buvo skelbta, ketvirtadienį pas prezidentą apsilankė „valstiečių“ į ekonomikos ir inovacijos ministro pareigas deleguojamas Edvinas Grikšas bei „Nemuno aušros“ į Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovo poziciją siūlomas Andrius Palionis.
Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba teigė, kad dar nėra sprendimo, ar A. Palionis yra tinkamas užimti žemės ūkio ministro pareigas.
Tuo metu šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius sakė, jog G. Nausėda buvo pozityviai nustebintas dėl E. Grikšo požiūrio į regioninę ekonomiką, tačiau sprendimas bus priimtas įvertinus kandidato poziciją kitais aktualiais klausimais.
ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!