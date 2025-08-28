Nausėda ir kitų Baltijos šalių prezidentai Varšuvoje susitiks su Lenkijos vadovu

Tai numatyta oficialioje šalies vadovo darbotvarkėje.
Valstybių lyderiai Varšuvoje vyksiančiame susitikime aptars regiono saugumo klausimus, pagalbą su Rusijos agresija susiduriančiai Ukrainai bei taikos iniciatyvas, taip pat sankcijų agresorei bei jos sąjungininkėms ir instrumentalizuotos migracijos užkardymo klausimus.
Su naujuoju Lenkijos prezidentu G. Nausėda pirmą kartą telefonu kalbėjosi birželio pradžioje.
ELTA primena, kad pagrindinės opozicinės socialiai konservatyvios Teisės ir teisingumo partijos (PiS) sąjungininku laikomas nacionalistinių pažiūrų istorikas K. Nawrockis birželio 1 d. antrajame rinkimų ture nugalėjo Donaldo Tusko sąjungininką, centristinių pažiūrų Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį. Pastarasis tąkart surinko 49 proc., o K. Nawrockis – 51 proc. balsavime dalyvavusių rinkėjų balsų.
Praėjusią savaitę G. Nausėdos vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė teigė, kad artimiausiu metu planuojamas ir K. Nawrockio vizitas į Lietuvą.
