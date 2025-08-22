Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kasčiūnas apie sušvelnėjusį Nausėdos toną „Nemuno aušros“ atžvilgiu: neįtikina

2025-08-22 09:04 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 09:04

Prezidentui Gitanui Nausėdai nebevadinant „Nemuno aušros“ buvimo koalicijoje klaida ir tikinat, jog šios partijos keliamos rizikos yra sumažėjusios, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, jog tokios šalies vadovo kalbos neįtikina. 

Laurynas Kasčiūnas BNS Foto

7

„Neįtikina mažų mažiausiai. Aš galiu išvardinti kokius 10 „Nemuno aušros“ veiksmų, sprendimų per pastaruosius 8 mėnesius (…), kurie buvo destruktyvūs, kurie prieštarauja ir Lietuvos nacionaliniams interesams – pradedant pirmaisiais balsavimais dėl ribojamųjų priemonių Rusijos, Baltarusijos piliečiams, dėl sankcijų šitoms šalims. Jeigu nebūtų visuomenės spaudimo, jie tikrai ir būtų likę prie šitų savo balsavimų“, – „Žinių radijui“ sakė L. Kasčiūnas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak konservatorių lyderio, tai, kad „Nemuno aušra“ nepasikeitė, rodo ir paskutinis R. Žemaitaičio pareiškimas komentuojant  Vakarų lyderių žadamas saugumo garantijas Kyjivui. Laikinajai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei tvirtinant, kad Lietuva, susiklosčius aplinkybėms, būtų pasiruošusi kartu su partneriais siųsti karius į Ukrainą, „aušriečių“ lyderis teigė, kad tokiai iniciatyvai niekada nepritars.

„Tai visiškai putiniškų naratyvų atkartojimas. Jeigu jau mes visi Vakaruose nusprendžiam kalbėti apie saugumo garantijas Ukrainai (…), o jis (R. Žemaitaitis – ELTA) išeina ir kaip Putinas pasako: ne, tai eskaluos karą“, – kalbėjo parlamentaras. 

Kaip skelbta anksčiau, praėjusių metų pabaigoje prezidentas G. Nausėda tikino, jog socialdemokratų sprendimas valdančiąją daugumą formuoti su Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ buvo klaida.

Tiesa, iš premjero posto pasitraukus Gintautui Paluckui, o socialdemokratams iš naujo pradėjus formuoti valdančiąją koaliciją, tiek prezidentas G. Nausėda, tiek krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pareiškė, jog „Nemuno aušros“ rizikų lygis yra sumažėjęs ir nėra priežasčių, kodėl „aušriečių“ neturėtų būti tarp valdančiųjų. 

ELTA primena, kad 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog tuometis parlamentaras R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau rudenį dalyvavo rinkimuose ir vėl buvo išrinktas į parlamentą.

„Nemuno aušrai“ sėkmingai pasirodžius praėjusių metų rudenį vykusiose parlamento rinkimuose, aštrios diskusijos dėl šio politiko pasisakymų atsinaujino, nes socialdemokratų partija pakvietė jį jungtis prie formuojamos valdančiosios daugumos. Tokį sprendimą tuo metu Vilijos Blinkevičiūtės bei Gintauto Palucko lyderiaujami socialdemokratai priėmė nepaisant viešos kritikos.

Šiuo metu socialdemokratai koaliciją rengiasi formuoti su „Nemuno aušra“ ir „valstiečių“ frakcija. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Laurynas Kasčiūnas (nuotr. Lukas Balandis / BNS, Paulius Peleckis / BNS)
Laurynas Kasčiūnas žada konservatorių paramą „protingiems, išmintingiems“ valdančiųjų sprendimams (1)
Socialdemokratai abejoja dėl koalicijos su „valstiečiais“: kaltas kylantis apetitas dėl ministerijų? (nuotr. stop kadras)
Socialdemokratai abejoja dėl koalicijos su „valstiečiais“: kaltas kylantis apetitas dėl ministerijų? (53)
Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Įvertino Nausėdos užuominas dėl Ruginienės vyro keliamų rizikų: užbėga įvykiams už akių (111)
Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda švelnina toną dėl „Nemuno aušros“ dalyvavimo koalicijoje: jie tokią teisę turi (45)

Į viršų