Graikijos rinktinės aukštaūgis patyrė traumą, atsisveikinta su dviem žaidėjais

Rungtynėse su italais dešinės rankos ketvirtojo piršto traumą patyrė Alexandras Samodurovas. Jis iškeliavo į ligoninę ir ten rinktinė galėjo atsipūsti – lūžis nebuvo aptiktas.
Aukštaūgis liko kandidatų sąraše, o su rinktine atsisveikino Athanasios Bazinas ir Nikos Chougkazas. Tryliktasis žaidėjas bus „atkabintas“ po paskutinio kontrolinio mačo prieš Prancūziją.
Graikijos kandidatų sąrašas: Kostas Papanikolaou, Giannoulis Larentzakis, Kostas Antetokounmpo, Tyleris Dorsey(visi – Pirėjo „Olympiacos“), Kostas Sloukas, Konstantinos Mitoglou, Panagiotis Kalaitzakis, Vasilis Toliopoulos, Alexandras Samodurovas (visi – Atėnų „Panathinaikos“), Giannis Antetokounmpo (Milvokio „Bucks“), Dimitris Katsivelis (Atėnų AEK), Vangelis Zougris (Luisvilio universiteto „Cardinals“) ir Thanasis Antetokounmpo.
Rugpjūčio 27-ąją startuosiantį čempionatą Graikija pradės C grupėje, kartu su Ispanija, Italija, Sakartvelu, Bosnija ir Hercegovina bei šeimininku Kipru. Pirmenybių atkrintamosios vyks Rygoje, finalas numatytas rugsėjo 14 dieną.
