Matusevičius Briuselio „Deimantinės lygos“ etape – šeštas, Weberis pasiekė įspūdingą rezultatą

Vyrų ieties metime 6-ą vietą su 79,60 metro rezultatu užėmė Edis Matusevičius (76,27 – 77,56 – 74,94 – 79,60 – 76,34). Lietuviui tai atnešė 3 įskaitinius „Deimantinės lygos“ taškus ir 2000 JAV dolerių prizą.
Užtikrintai nugalėjo vokietis Julianas Weberis, vos nepasiekęs 90 m ribos (89,65). Vokiečiui priklauso ir geriausias šio sezono rezultatas pasaulyje (91,06).
Antrą vietą užėmė „Deimantinės lygos“ sezono lyderis Keshornas Walcottas (86,30) iš Trinidado ir Tobago. Trečias buvo Grenados atstovas Andersonas Petersas (85,17).
Vyrų ieties metimo rezultatai:
E. Matusevičius su 5 tšk. „Deimantinės lygos“ reguliarųjį sezoną baigė 10-as. Į finalą pateko 6 geriausi sezono metikai: K. Walcottas (24 tšk.), J. Weberis (23), A. Petersas (19), indas Neerajas Chopra (15), Kenijos atstovas Juliusas Yego (15) bei moldavas Andrianas Mardare (10).
Finalinis sezono etapas jau rugpjūčio 27-28 d. vyks Ciuriche (Šveicarija).
