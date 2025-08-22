Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Anadolu Efes“ prarado Vincentą Poirier keturiems mėnesiams

2025-08-22 23:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 23:00

Stambulo „Anadolu Efes“ komanda sulaukė itin nemalonių naujienų. Ši ilgam dėl traumos prarado aukštaūgį Vincentą Poirier.

Vincentas Poirier | Euroleague nuotr.

Stambulo „Anadolu Efes" komanda sulaukė itin nemalonių naujienų. Ši ilgam dėl traumos prarado aukštaūgį Vincentą Poirier.

0

31 metų 213 cm ūgio vidurio puolėjas pasitraukė iš Prancūzijos rinktinės, tačiau priežastis yra daug rimtesnė nei buvo manyta iki šiol.

Krepšininkui bus reikalinga operacija, po kurios jis negalės žaisti bent 4 mėnesius. Tai reiškia, kad ant parketo jis pasirodys tik po Naujųjų metų.

Praeitą sezoną Eurolygoje V. Poirier per vidutiniškai 21 minutę pasiekė 9,5 taško, 5 atkovotų kamuolių ir 1,3 blokuoto metimo vidurkius.

