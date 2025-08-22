„Anadolu Efes“ prarado Vincentą Poirier keturiems mėnesiams

31 metų 213 cm ūgio vidurio puolėjas pasitraukė iš Prancūzijos rinktinės, tačiau priežastis yra daug rimtesnė nei buvo manyta iki šiol.
Krepšininkui bus reikalinga operacija, po kurios jis negalės žaisti bent 4 mėnesius. Tai reiškia, kad ant parketo jis pasirodys tik po Naujųjų metų.
Praeitą sezoną Eurolygoje V. Poirier per vidutiniškai 21 minutę pasiekė 9,5 taško, 5 atkovotų kamuolių ir 1,3 blokuoto metimo vidurkius.
