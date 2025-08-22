Alekną minėjęs Čehas: „Treniruotėse viskas klostėsi idealiai, bet čia diskas kažkodėl neskrido“

Disko metimo sektoriuje susirinko visos šios rungties žvaigždės, o pergalę netikėtai pasiekė dabartinis NCAA čempionas jamaikietis Ralfordas Mullingsas (69,66), aplenkęs Mykolą Alekną (68,82). R. Mullingsui tai buvo vos 2-a pergalė prieš M. Alekną per 13 jų akistatų. Pirmąją pergalę jamaikietis pasiekė būtent šių metų NCAA čempionate.
Sunkiai šiose varžybose įsibėgėjo slovėnas Kristjanas Čehas. Jis tik penktu bandymu sugebėjo pakilti į trečią vietą (67,13) ir nebuvo patenkintas savo rezultatu.
„Nežinau, kas buvo blogai. Treniruotėse viskas klostėsi idealiai, bet čia diskas kažkodėl neskrido. Taip ir nesupratau, kas nutiko. Gal ta pertrauka be varžybų padarė savo?“, – spėliojo K. Čehas, kuris per paskutines 18 dienų turėjo tik 2 startus.
K. Čehas reguliarųjį „Deimantinės lygos“ sezoną su 27 taškais baigė pirmas, tačiau finaliniame etape Ciuriche (Šveicarija) viskas prasidės iš naujo.
„Pirmą vietą bendroje įskaitoje išlaikiau, bet Ciuriche viskas prasidės iš naujo. Pernai Denny atėmė iš manęs pergalę, o ir be jo bus rimtų varžovų, tokių kaip Stahlis su Alekna. Visgi, „Deimantinės lygos“ finalui kažkaip ypatingai nesiruošiu, nes mano svarbiausias sezono startas bus pasaulio čempionate. Orų prognozės kitą savaitę Ciuriche nieko gero nežada, bet aš šiame sezone jau ne kartą mėčiau diską prastomis oro sąlygomis ir pasirodydavau visai sėkmingai“, – pridėjo K. Čehas.
Finalinis sezono etapas jau rugpjūčio 27-28 d. vyks Ciuriche (Šveicarija).
