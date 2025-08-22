Mullingsą sveikinęs Alekna pasidžiaugė įvykdytu tikslu

Disko metimo sektoriuje susirinko visos šios rungties žvaigždės, o pergalę netikėtai pasiekė dabartinis NCAA čempionas jamaikietis Ralfordas Mullingsas (69,66 metro), aplenkęs Mykolą Alekną (68,82). R. Mullingsui tai buvo vos 2-a pergalė prieš M. Alekną per 13 jų akistatų. Pirmąją pergalę jamaikietis pasiekė būtent šių metų NCAA čempionate.
Ralford Mullings winning throw of 69.41m in the Discus at the Brussels Diamond League pic.twitter.com/0bcEB6q9a8REKLAMAREKLAMA— Kadeem (@KadeemBarrett11) August 22, 2025
„Deimantinėje lygoje“ svarbiausias startas bus Ciuriche. Antra vieta Briuselyje man užtikrino vietą sezono finale. Aišku, kad norėjau čia laimėti, bet visi troško to paties ir aš džiaugiuosi dėl Ralfordo sėkmės.
Kas laukia toliau? Planuoju dar kiek pasitreniruoti ir tikiuosi, kad sezono finale pasirodysiu geriau. Intensyviausios treniruočių sesijos jau praktiškai baigėsi. Jaučiu, kad tampu greitesnis ir turiu daugiau „sprogstamosios“ jėgos. Jau esu beveik pasiruošęs pasaulio čempionatui“, – sakė M. Alekna.
M. Alekna praleido pusę „Deimantinės lygos“ sezono dėl startų NCAA varžybose, bet vis tiek spėjo surinkti 15 įskaitinių taškų, kas jam užtikrino vietą finaliniame sezono etape. R. Mullingsas, kuris irgi dalyvavo NCAA varžybose, penktadienį uždirbo 8 tšk., bet to vietai finale buvo per maža.
Finalinis sezono etapas jau rugpjūčio 27-28 d. vyks Ciuriche (Šveicarija).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!