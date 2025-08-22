R.Jokubaičio nustebintas G.Radzevičius norėjo solidesnio mačo prieš Islandiją

Pats G.Radzevičius gerai įvertino pasiruošimą, bet dėl savo ateities išliko santūrus.
„Pirmiausia, reikia patekti į dvyliktuką, – šyptelėjo G.Radzevičius. – O apie patį čempionatą pernelyg daug negalvoju, žiūrėsime į artimiausius varžovus. Dabar artimiausi varžovai britai, tad į juos koncentracija. Toli negali žiūrėti, tik į artimiausias rungtynes, tikslas – laimėti.“
Prieš Islandiją vilnietis per 23 minutes surinko 8 taškus, 4 atkovotus ir 3 perimtus kamuolius. 30-metis pripažino, kad norėjosi solidesnių rungtynių prieš Islandiją.
„Smagu, kad laimėjome, bet bangavimų buvo nemažai, norėtųsi solidžiau sužaisti. Manyčiau, kad praleidome per daug lengvų taškų, bet pergalė yra pergalė. Smagu su gera nata pabaigti pasiruošimą“, – spaudos konferencijoje sakė Radzo.
Sulaukęs klausimo, ką naujo per pasiruošimą sužinojo apie Rimą Kurtinaitį, įsiterpė treneris.
„Jis daugiau sužinojo apie save“, – juokėsi specialistas.
„Visada turi ką pasakyti treneris, tikrai daug dalykų sužinojau, kurių net pagalvoti negalėčiau, – dėstė G.Radzevičius. – Dabar bandysime tuo atliktu darbu pasiruošime pasinaudoti.“
– Ką konkrečiai naujo sužinojai apie save?
– Tiesiog, kaip galiu save geriau išnaudoti atskirose situacijose – atsidengimas, prakirtimai ir panašiai... Smulkmenos, bet svarbios.
– Šiandien – ne tradicinis varžovas, tad daugiau teko pažaisti ketvirtu numeriu. Kaip čia jautiesi?
– Nežinau, man ta pozicija nėra nauja, klube teko minimaliai čia pažaisti, galiu tai daryti. O kiek čempionate žaisiu ketvirtu numeriu, nežinau, čia – trenerių darbas, jei reikės, esu visada pasiruošęs.
– Ar treniruotėse jaučiasi nuotaikos dėl galutinio dvyliktuko?
– Nuotaikos tikrai yra geros, dirbome gerai, puikiai nusiteikę, nesijaučia kažkokios kovos. Aišku, kiekvienas nori būti dvyliktuke, konkurencija yra, bet nesijaučia kažkokių pykčių. Atiduodame visą save, darome, kas nuo mūsų priklauso.
– Norisi jau oficialių rungtynių?
– Kažkiek, aišku. Kitas visai susidomėjimas, supranti rungtynių dydį, bet ir draugiški mačai buvo tikrai į naudą.
– Kas iš rinktinės žaidėjų tave per pasiruošimą labiausiai nustebino?
– Sunku pasakyti. Visus daugiau mažiau matai, ar klube, ar žaidi prieš jį... Bet labiausiai, turbūt, (Rokas) Jokubaitis. Kiek anksčiau jį stebėdavau, nebūdavo ant tiek... Kad su tokia patirtimi ateitų. Tai sakyčiau jis labiausiai nustebino.
