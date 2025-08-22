Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Graikijos krepšininkai iškovojo pergalę prieš Italiją be Giannio Antetokounmpo

2025-08-22 22:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 22:10

Be Giannio Antetokounmpo žaidusi Graikijos rinktinė pasiekė pergalę draugiškame mače.

Kostas Papanikolaou | FIBA nuotr.

Be Giannio Antetokounmpo žaidusi Graikijos rinktinė pasiekė pergalę draugiškame mače.

0

Ši Atėnuose 76:74 (16:20, 14:20, 27:12, 19:22) palaužė Italijos krepšininkus.

Nugalėtojams 14 taškų surinko Tyleris Dorsey (2/10 dvit., 3/5 trit., 1/1 baud.), 11 pridėjo Kostas Papanikolaou (3/4 trit.), po 10 pelnė Vasileios Toliopoulosas ir Panagiotis Kalaitzakis.

Italams 18 taškų pelnė Simone Fontecchio (2/10 dvit., 4/7 trit., 2/2 baud.), 14 įmetė Salioua Niangas, po 9 – Nicolo Melli (7 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Alessandro Pajola (7 rez. perd.).

