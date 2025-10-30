Kalendorius
Paaiškėjo: socialdemokratai į krašto apsaugos ministrus siūlo Robertą Kauną

2025-10-30 19:59 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 19:59

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) nusprendė į krašto apsaugos ministrus siūlyti parlamentarą Robertą Kauną.

Robertas Kaunas Juliaus Kalinsko nuotr./Fotobankas.

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) nusprendė į krašto apsaugos ministrus siūlyti parlamentarą Robertą Kauną.

13

Tai po partijos valdybos ir prezidiumo posėdžių ketvirtadienį pranešė socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

„Partija vieningai apsisprendė dėl Roberto Kauno nominacijos į krašto apsaugos ministrus“, – žurnalistams nurodė jis.

Šią kandidatūrą prezidentui Gitanui Nausėdai teiks premjerė Inga Ruginienė.

Naujojo ministro prireikė iš pareigų atleidus Vyriausybės vadovės pasitikėjimą praradusią Dovilę Šakalienę.

Socialdemokratų slalomas
Socialdemokratų slalomas
2025-10-30 20:27
Kodėl Linas Linkevčius nesiūlomas? Per daug kompetentingas?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
