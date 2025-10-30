Paaiškėjo: socialdemokratai į krašto apsaugos ministrus siūlo Robertą Kauną

Tai po partijos valdybos ir prezidiumo posėdžių ketvirtadienį pranešė socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Partija vieningai apsisprendė dėl Roberto Kauno nominacijos į krašto apsaugos ministrus“, – žurnalistams nurodė jis.
Šią kandidatūrą prezidentui Gitanui Nausėdai teiks premjerė Inga Ruginienė.
Naujojo ministro prireikė iš pareigų atleidus Vyriausybės vadovės pasitikėjimą praradusią Dovilę Šakalienę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!