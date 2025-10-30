Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaunas: esu svarstomas, bet nesu pasiūlytas į krašto apsaugos ministrus

2025-10-30 18:27 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 18:27

Parlamentaras, socialdemokratas Robertas Kaunas pripažįsta, kad jis yra svarstomas kaip kandidatas į krašto apsaugos ministrus.

Robertas Kaunas Juliaus Kalinsko nuotr./Fotobankas.

Parlamentaras, socialdemokratas Robertas Kaunas pripažįsta, kad jis yra svarstomas kaip kandidatas į krašto apsaugos ministrus.

2

„Šiandien susiklostė tokia situacija, kad esu svarstomas, tačiau aš nesu pasiūlytas (į ministro pareigas – ELTA)“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė R. Kaunas.

Tiesa, socdemas ragino palaukti ketvirtadienį vakare vyksiančių Lietuvos socialdemokratų partijos valdybos ir prezidiumo posėdžių, po kurių turėtų paaiškėti, ką partija deleguos į ministro postą.

R. Kaunas teigė žinantis, kad viešojoje erdvėje kalbama apie galimus kelis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) kandidatus į krašto apsaugos ministrus. Visgi, politiko manymu, premjerė Inga Ruginienė prezidentui Gitanui Nausėdai turėtų teikti vieno asmens kandidatūrą.

„Viešojoje erdvėje minima ne viena pavardė, taip kad diskusijas mes turėsime, tačiau, mano supratimu, premjerė turėtų teikti prezidentui galutinę vieną pavardę“, – sakė parlamentaras.

Šiuo metu R. Kaunas Seime dirba Ateities bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetuose.

ELTA primena, kad premjerė I. Ruginienė pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus žadėjo šios savaitės pradžioje. 

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.

Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

