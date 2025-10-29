Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo komitetas ir komisija aiškinsis, kaip sveikatos priežiūros srityje užtikrinamos LGBTQI+ teisės

2025-10-29 07:33 / šaltinis: BNS
2025-10-29 07:33

Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisija bei Žmogaus teisių komitetas trečiadienį bendrame posėdyje aiškinsis, kaip sveikatos priežiūros srityje užtikrinamos LGBTQI+ asmenų teisės.

Seimo komitetas ir komisija aiškinsis, kaip sveikatos priežiūros srityje užtikrinamos LGBTQI+ teisės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisija bei Žmogaus teisių komitetas trečiadienį bendrame posėdyje aiškinsis, kaip sveikatos priežiūros srityje užtikrinamos LGBTQI+ asmenų teisės.

4

Kaip pranešė Seimo kanceliarija, posėdyje bus nagrinėjama, kokią pažangą pasiekė ir su kokiais iššūkiais susiduria institucijos, siekdamos panaikinti LGBTQI+ bendruomenės sveikatos priežiūros srityje patiriamą diskriminaciją.

Taip pat bus diskutuojama, kaip būtų įmanoma didinti šios srities specialistų empatiją bei įgyvendinti kitas asmens teisių pažeidimų prevencines priemones.

Parlamentarai aptars su LGBTQI+ asmenų teisių užtikrinimo didinimu susijusius siūlymus keisti Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nuostatas.

Savižudybių ir smurto prevencijos komisija dar birželį diskutavo dėl psichologinės pagalbos ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo LGBTQI+ asmenims.

Po to komisija raštu kreipėsi į institucijų ir organizacijų atstovus, prašydama pateikti rekomendacijas Sveikatos apsaugos ministerijai dėl bendruomenei kylančių problemų sprendimo sveikatos įstaigose ir Švietimo ministerijai dėl LGBTQI+ jaunimo psichologinės pagalbos užtikrinimo, emocinio saugumo didinimo mokyklose.

Komisijos prašymu ministerijos susistemino institucijų, įstaigų ir organizacijų pateiktas rekomendacijas bei suplanavo veiksmus rekomendacijoms įgyvendinti.

K
K
2025-10-29 07:46
B l e t tegul ziuri kaip neįgaluma turinčiu žmoniu teisės užtikrinamos.
Atsakyti
ligos kodas: TLK-10: F65
ligos kodas: TLK-10: F65
2025-10-29 08:28
manau, kad visiškai neužtikrina, nes ligonių nevadina ligoniais, tad ir gydymo nesuteikia.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
