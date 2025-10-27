Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo Ateities komitetas norėtų gauti daugiau įgaliojimų svarstant Valstybės pažangos ataskaitą

2025-10-27 17:16 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 17:16

Valstybės vystymosi kryptis nagrinėjantis Seimo Ateities komitetas norėtų tapti pagrindiniu komitetu, parlamente svarstant Valstybės pažangos ataskaitą (VPA).

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Valstybės vystymosi kryptis nagrinėjantis Seimo Ateities komitetas norėtų tapti pagrindiniu komitetu, parlamente svarstant Valstybės pažangos ataskaitą (VPA).

REKLAMA
0

Tai numatančias Seimo statuto pataisas įregistravo šio komiteto nariai.

Jei Seimas pritartų, VPA aspektus, susijusius su ilgalaikiais valstybės raidos tikslais, vertintų Ateities komitetas, o Biudžeto ir finansų komitetas – finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas. Kiti parlamentiniai komitetai pagal kompetenciją teiktų išvadas dėl jų kuruojamų sričių pažangos vertinimo rezultatų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Statuto pataisų iniciatorių teigimu, jei Ateities komitetas taptų pagrindiniu svarstant VPA, šis klausimas atsirastų specializuotame komitete, turinčiame atitinkamą kompetenciją. 

REKLAMA
REKLAMA

„Statuto pakeitimas įtvirtina Ateities komiteto, kaip strateginės pažangos priežiūros instituto, vaidmenį. (...) Tokiu būdu Seimas tampa ne tik ilgalaikės strategijos tvirtintoju, bet ir jos nuoseklumo garantu nagrinėjant VPA“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

REKLAMA

Pasak Ateities komiteto narių, priėmus siūlomą pataisą, būtų vertinama, kaip įgyvendinami valstybės raidos tikslai, kurie nustatyti ilgalaikėje pažangos strategijoje „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ ir Nacionaliniame pažangos plane.

Šiuo metu visą valstybės metinių ataskaitų rinkinį, įskaitant VPA, pagal Seimo statutą kaip pagrindinis svarsto Biudžeto ir finansų komitetas. 

Seimo Ateities komitete dirba 16 įvairioms frakcijoms atstovaujančių parlamentarų. Jo pirmininkas yra socialdemokratų frakcijai atstovaujantis parlamentaras Vytautas Grubliauskas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų