Seimo Ateities komitetas norėtų gauti daugiau įgaliojimų svarstant Valstybės pažangos ataskaitą

Tai numatančias Seimo statuto pataisas įregistravo šio komiteto nariai.
Jei Seimas pritartų, VPA aspektus, susijusius su ilgalaikiais valstybės raidos tikslais, vertintų Ateities komitetas, o Biudžeto ir finansų komitetas – finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas. Kiti parlamentiniai komitetai pagal kompetenciją teiktų išvadas dėl jų kuruojamų sričių pažangos vertinimo rezultatų.
Statuto pataisų iniciatorių teigimu, jei Ateities komitetas taptų pagrindiniu svarstant VPA, šis klausimas atsirastų specializuotame komitete, turinčiame atitinkamą kompetenciją.
„Statuto pakeitimas įtvirtina Ateities komiteto, kaip strateginės pažangos priežiūros instituto, vaidmenį. (...) Tokiu būdu Seimas tampa ne tik ilgalaikės strategijos tvirtintoju, bet ir jos nuoseklumo garantu nagrinėjant VPA“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.
Pasak Ateities komiteto narių, priėmus siūlomą pataisą, būtų vertinama, kaip įgyvendinami valstybės raidos tikslai, kurie nustatyti ilgalaikėje pažangos strategijoje „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ ir Nacionaliniame pažangos plane.
Šiuo metu visą valstybės metinių ataskaitų rinkinį, įskaitant VPA, pagal Seimo statutą kaip pagrindinis svarsto Biudžeto ir finansų komitetas.
Seimo Ateities komitete dirba 16 įvairioms frakcijoms atstovaujančių parlamentarų. Jo pirmininkas yra socialdemokratų frakcijai atstovaujantis parlamentaras Vytautas Grubliauskas.
