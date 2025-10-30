Absurdas: ir vėl uždarytas oro uostas – pastebėtas balionas

Remiantis pirmine informacija, oro uostas uždarytas dėl vėl netoliese pastebėto kontrabandinio baliono.
„Informuojame, kad šįvakar nuo 20:10 val. laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė balionai, skrendantys oro uosto kryptimi. Ribojimai įvesti iki 23:10 val.
Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos. Visą informaciją apie skrydžius kviečiame sekti Vilnius Airport svetainėje.
Informacija bus papildyta“, – rašo susisiekimo ministerija.
Kaip skelbia Lietuvos oro uostai, orlaivių eismas sustabdytas kiek po 20 valandos. Oro erdvės ribojimai įvesti iki 23:10 valandos.
Praėjusią savaitę dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas stabdytas keturis kartus, Kauno – kartą.
Lietuvos vadovai tokių balionų įskridimus į Lietuvą vadina hibridine Minsko ataka.
Dėl to Vilnius mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Išimtys taikomos tik diplomatams, tranzitu į Kaliningradą vykstantiems rusams ar į Lietuvą iš kaimyninės šalies grįžtantiems ES piliečiams.
