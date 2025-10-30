Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Absurdas: ir vėl uždarytas oro uostas – pastebėtas balionas

Oro erdvės ribojimai įvesti iki 23:10 val.
2025-10-30 20:30 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-10-30 20:30

Ketvirtadienio vakarą susisiekimo ministerija pranešė, kad ir vėl sutriko Vilniaus oro uosto darbas.

Vilniaus oro uostas. ELTA / Dainius Labutis

Ketvirtadienio vakarą susisiekimo ministerija pranešė, kad ir vėl sutriko Vilniaus oro uosto darbas.

33

Remiantis pirmine informacija, oro uostas uždarytas dėl vėl netoliese pastebėto kontrabandinio baliono.

„Informuojame, kad šįvakar nuo 20:10 val. laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė balionai, skrendantys oro uosto kryptimi. Ribojimai įvesti iki 23:10 val.

Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos. Visą informaciją apie skrydžius kviečiame sekti Vilnius Airport svetainėje.

Informacija bus papildyta“, – rašo susisiekimo ministerija.

Kaip skelbia Lietuvos oro uostai, orlaivių eismas sustabdytas kiek po 20 valandos. Oro erdvės ribojimai įvesti iki 23:10 valandos.

Praėjusią savaitę dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas stabdytas keturis kartus, Kauno – kartą.

Lietuvos vadovai tokių balionų įskridimus į Lietuvą vadina hibridine Minsko ataka.

Dėl to Vilnius mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Išimtys taikomos tik diplomatams, tranzitu į Kaliningradą vykstantiems rusams ar į Lietuvą iš kaimyninės šalies grįžtantiems ES piliečiams.

Lol
Lol
2025-10-30 20:39
As ant taves pareiskima parasysiu, busiu ozys, bet tu rukysi
Atsakyti
ipass
ipass
2025-10-30 20:36
visa vyriausybė su ruginiene priešaky , eikit gatvių šluoti!!!
Atsakyti
Xexe
Xexe
2025-10-30 20:36
Eheheeeee, o jau džiaugėsi, sunkiai dirbom,sieną uždarėm,balionai nepraskrenda, situacija suvaldyta,ir še tau, eheheeeee eheheeeee
Atsakyti
