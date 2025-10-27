Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškėjo, kiek keleivių naktį iš Palangos ir Kauno į Vilnių teko grįžti autobusais

2025-10-27 16:32 / šaltinis: BNS
2025-10-27 16:32

Meteorologiniams oro balionams trikdant Vilniaus oro uosto darbą, naktį iš sekmadienio į pirmadienį autobusai iš Palangos ir Kauno oro uostų į sostinę parvežė per 1 tūkst. keleivių.

0

Iš Kauno oro uosto į Vilnių 17 autobusų pervežė apie 850 keleivių, o iš Palangos į Vilnių 4 autobusai pervežė apie 180 keleivių, pranešė Susisiekimo ministerija.

Ministras Taminskas: „Sauga yra mūsų pagrindinis prioritetas“

Ministro Juro Taminsko teigimu, tam, kad judėjimo sutrikimai būtų minimalūs, organizuojamas keleivių pervežimas autobusais iš oro uostų į pradinės paskirties vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Skrydžių sauga yra mūsų pagrindinis prioritetas, o tai, jog visi paveikti skrydžiai vyko saugiai, patvirtina, kad algoritmai ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas veikia efektyviai“, – ministerijos pranešime teigė J. Taminskas.

Tris naktis iš eilės dėl meteorologinių balionų, naudojamų gabenti kontrabandai, buvo laikinai stabdomas orlaivių eismas Vilniaus, o šeštadienio naktį – ir Kauno oro uoste.

Anot ministerijos, kai skrydžiai ribojami, orlaiviai laikinai nukreipiami į kitus Lietuvos ar kaimyninių šalių oro uostus, o orlaivio įgula savarankiškai sprendžia, kuriame oro uoste leistis, atsižvelgdama į turimą degalų kiekį, oro uosto techninį aprūpinimą, skrydžių planą.

Kaip rašė BNS, dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje praėjusį savaitgalį keturis kartus buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant 112 skrydžių ir per 16,5 tūkst. keleivių.

Paskutinįkart Vilniaus oro uostas buvo uždarytas beveik septynioms valandoms nuo sekmadienio vakaro iki pirmadienio paryčių. Šie apribojimai paveikė 47 skrydžius ir per 7 tūkst. keleivių.

