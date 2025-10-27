Futsal A lygos 6 turas: jonaviečių krizė ir skaudi rinktinės kandidato trauma

Itin nemalonus epizodas buvo užfiksuotas Vilkaviškyje, kur po kietos varžovo pražangos traumą patyrė Lietuvos rinktinės kandidatas Lukas Sipavičius.
„Kauno Žalgiris“ – Mažeikių VIP 4:1
Paskutinėse rungtynėse prieš UEFA futsal Čempionų lygą „Kauno Žalgiris“ iškovojo penktąją pergalę iš tiek pat galimų. Šįkart kauniečių taikiniu tapo tris taškus turnyro lentelėje turintis Mažeikių VIP klubas.
Čempionai, kaip jiems ir dera, nuo susitikimo pradžios perėmė iniciatyvą į savo rankas, tačiau tolimi smūgiai rezultato nedavė. VIP kantriai gynėsi ir laukė savojo šanso. Įpusėjus pirmajam kėliniui, to šanso sulaukė, kai Mykhailo Brozhko pabėgo vienas prieš varžovų vartininką bei, įveikęs jį, pelnė pirmąjį susitikimo įvartį.
Žalgiriečių reakciją į praleistą įvartį buvo itin greita. Vos po 35 sekundžių, Albertas Voskunovič tolimu smūgiu rezultatą išlygino. Tiesa, tai buvo viskas, ką pirmajame kėlinyje įstengė nuveikti čempionato favoritai ir lyderiai.
Vos prasidėjus antrajam kėliniui, Vladimiras Derendiajevas pirmą kartą rungtynėse į priekį išvedė savo atstovaujamą komandą. Kaip ir pirmuoju atveju, įvartis buvo įmuštas po kampinio. Skirtumas tas, kad V. Derendiajevas, skirtingai nei A. Voskunovič, buvo vos per pora metrų nuo vartų.
Įpusėjus antrajam kėliniui, tas pats V. Derendiajevas pelnė savo antrąjį įvartį. Pabirusi mažeikiškių gynyba vienam geriausių šalies salės futbolininkų po kombinacijos su Luku Sendžiku suteikė puikiausią galimybę ir jis ja pasinaudojo.
Prieš rungtynių pabaigą tarp įvarčių autorių įsirašė ir Vinicius, pasiuntęs kamuolį į viršutinį vartų kampą. Šis įvartis galutinai padėjo tašką rungtynėse.
Jonavos „Vikingai“ – „Gargždų Pramogos“ 1:3
„Vikingai“ ir toliau niekaip negali atrasti pergalingo žaidimo recepto. Daugkartiniai šalies vicečempionai negeba laimėti ketverių iš eilės rungtynių, o turnyro lentelėje nukrito į septintąją poziciją. Gargždiškiai nuo dvikovos pradžios buvo aktyvesni ir tai įrodė aikštėje.
Kol rezultatas dar buvo 0:0, aikštės šeimininkai sukūrė dvi pakankamai pavojingas progas, tačiau svečiai iš Gargždų atsilaikė. Tuomet neleistinai aikštės viduryje atsikirto Artūras Juchno, o kamuolį perėmęs Merūnas Stalmokas nusivarė jį į baudos aikštelę bei uždirbo šešių metrų baudinį. Prasižengęs vartininkas Andrius Skorupskas prieš save išvydo geltoną kortelę, o prie žymos stojęs Deividas Reimaris smūgiavo nepriekaištingai.
Įpusėjus kėliniui, „Vikingų“ problemos tapo dar didesnės. Visų pirma buvo neišnaudota dar viena gera proga, o netrukus sekė ir A. Skorupsko užsidirbta antra geltona kortelė bei pašalinimas iš aikštės. Vartininkas sužaidė rankomis už baudos aikštelės ribų ir arbitrai tai fiksavo kaip pavojingos atakos nutraukimą. Kad nepasirodytų maža, baudos smūgiu Rudsonas Ribeiro pelnė antrąjį „Gargždų Pramogų“ įvartį.
Po pertraukos „Vikingų“ žaidybinė persvara tapo akivaizdi. Milžiniškas atakų skaičius, milžiniškas progų skaičius ir, pagaliau, įmuštas įvartis. Sužaidus beveik ketvirtadalį antrajame kėlinyje, svečiai įsimušė į savo vartus ir skirtumas tarp komandų tapo minimalus.
Paskutinis rungtynių įvartis buvo įmuštas po kontratakos. Dviese pabėgę R. Ribeiro ir D. Reimaris varžovų vartininkui Gustui Jaskučiui nepaliko šansų. Dar blogiau „Vikingams“, kad per likusį laiką komanda neteko kapitono Pauliaus Osausko, kuris už dvi geltonas korteles buvo pašalintas iš aikštės.
Vilkaviškio „Bruklinas“ – „Akmenės kraštas“ 0:2
Oleksandro Danylenko auklėtiniai iškovojo dar vieną pergalę ir toliau išlaiko antrąją poziciją turnyrinėje lentelėje. Tiesa, ne rezultatas šiose rungtynėse buvo svarbiausias, o pražanga, po kurios Lietuvos rinktinės kandidatas Lukas Sipavičius ilgam liko gulėti ant parketo.
Naujosios Akmenės komanda buvo kur kas energingesnė nuo pat susitikimo pradžios, tačiau iki pertraukos pralaužti varžovų gynybos jai taip ir nepavyko. Na, o minėtas įvykis nutiko likus žaisti mažiau nei tris sekundes iki pirmojo kėlinio pabaigos.
Stabdydamas varžovų ataką, Klausas Andersonas Ferreira nustūmė L. Sipavičių, kuris atsitrenkė į sieną. Jau aišku, kad dėl traumos būsimoje rinktinės stovykloje „Bruklino“ atstovo neišvysime.
Antrasis kėlinys buvo dar atviresnis. Vartininkai ne po kartą ir ne po itin sudėtingose situacijose gelbėjo savo komandas iki to momento, kai savo žodį tarė K. Andersonas Ferreira. Vienas geriausių šio sezono lygos žaidėjų tolimu smūgiu į viršutinį vartų kampą pelnė vieną gražiausių šio sezono įvarčių.
Besibaigiant rungtynėms, „Bruklinas“ vartininką pakeitė penktu žaidėju. Tai kainavo antrąjį įvartį į tuščius vartus. Pasižymėjo nuo varžovų pabėgęs Levy Neto.
„Kėdainiai United“ – „Vilnius futsal“ 3:5
Nė taško neturintys „Kėdainiai United“ futbolininkai šeštajame ture priėmė „Vilnius futsal“ komandą ir prieš rungtynes, neabejotinai, tikėjosi iškovoti pirmuosius taškus. Juolab, rungtynių pradžia, kai vienas prieš varžovų vartininką atsidūręs Evaldas Kugys pelnė pirmąjį rungtynių įvartį, suteikė peno tokioms viltims.
Prieš pertrauką Jurgis Stankevičius tolimu smūgiu rezultatą išlygino, o antrojo kėlinio pradžioje už pražangą prieš Joną Lebedevą buvo skirtas šešių metrų baudinys. Prie žymos stojo pats J. Lebedevas, pirmąkart rungtynėse į priekį išvedęs vilniečius.
Netrukus iš techninės zonos už karštus komentarus teisėjų atžvilgiu buvo pašalintas Martynas Šležys, o įpusėjus kėliniui, kėdainiškiai dar įsimušė įvartį į savuosius vartus.
Šie nesėkmingi epizodai neišmušė aikštės šeimininkų iš vėžių. Anaiptol, jie žaidė savo žaidimą ir per labai trumpą laiką po varžovų klaidų ir Arnoldo Trakšelio bei Evaldo Petrėno įvarčių rezultatą išlygino.
Šių rungtynių lemtingu epizodu reiktų laikyti Luko Tatarūno įvartį, kuris buvo pelnytas likus žaisti tris minutes iki dvikovos pabaigos. Po baudos smūgio ir Egidijaus Žagaro atmušto kamuolio, L. Tatarūnas prie jo suskubo pirmas bei dar kartą išvedė savo komandą į priekį.
Paskutinį tašką padėjo J. Lebedevas, prasidėjus 40-tai minutei, pasiuntusiam kamuolį į tuščius vartus. „Vilnius futsal“ laimi rungtynes ir turnyro lentelėje kyla į ketvirtąją vietą.
