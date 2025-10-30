Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
92
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Oro uosto veikla atnaujinta

2025-10-30 20:30 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-10-30 20:30

Ketvirtadienio vakarą susisiekimo ministerija pranešė, kad ir vėl sutriko Vilniaus oro uosto darbas. Po trijų valandų pranešta, kad Vilniaus oro uoste orlaivių eismas atnaujintas.

Vilniaus oro uostas. ELTA / Dainius Labutis

Ketvirtadienio vakarą susisiekimo ministerija pranešė, kad ir vėl sutriko Vilniaus oro uosto darbas. Po trijų valandų pranešta, kad Vilniaus oro uoste orlaivių eismas atnaujintas.

REKLAMA
92

Kaip „Facebook“ informavo Vilniaus oro uostas, oro erdvė dėl balionų grėsmės laikinai buvo uždaryta 20.05 val. Orlaivių eismas galiausiai buvo atnaujintas beveik po trijų valandų – 22.43 val. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot oro uosto, neatmetama, kad penktadienio dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.

REKLAMA
REKLAMA

„Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos. Informaciją apie skrydžius kviečiame sekti Vilniaus oro uosto svetainėje“, – skelbia Vilniaus oro uostas.

REKLAMA

Balionas sutrikdė oro uosto darbą

Remiantis pirmine informacija, oro uostas buvo uždarytas dėl vėl netoliese pastebėto kontrabandinio baliono.

„Informuojame, kad šįvakar nuo 20:10 val. laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė balionai, skrendantys oro uosto kryptimi. Ribojimai įvesti iki 23:10 val.

REKLAMA
REKLAMA

Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos. Visą informaciją apie skrydžius kviečiame sekti Vilnius Airport svetainėje.

Informacija bus papildyta“, – rašo susisiekimo ministerija.

Kaip skelbia Lietuvos oro uostai, orlaivių eismas sustabdytas kiek po 20 valandos. Vėliau pranešta, kad oro erdvės ribojimai dėl balionų grėsmės bus pratęsti iki 1.05 val. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas stabdytas keturis kartus, Kauno – kartą.

Lietuvos vadovai tokių balionų įskridimus į Lietuvą vadina hibridine Minsko ataka.

Dėl to Vilnius mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Išimtys taikomos tik diplomatams, tranzitu į Kaliningradą vykstantiems rusams ar į Lietuvą iš kaimyninės šalies grįžtantiems ES piliečiams.

REKLAMA

Po eilinio incidento – pasisakė Nausėda

Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės ketvirtadienio vakarą vėl sustabdžius Vilniaus oro uosto darbą, prezidentas Gitanas Nausėda žada atsaką „visomis įmanomomis priemonėmis“.

„Hibridinės atakos nesiliauja. Ir vėl stoja Vilniaus oro uosto darbas, kyla didelių nepatogumų keleiviams. Į tai atsakysime visomis įmanomomis priemonėmis“, – feisbuke ketvirtadienį rašė šalies vadovas.

REKLAMA

Anot jo, tai pirmiausia bus kinetinis atsakas.

„Kariuomenė turi tokių galimybių. Tačiau naikinti balionus nėra taip paprasta ir lengva. Reikia daug tikslumo. Tikiu, kad kariškiai artimiausiu metu ras tinkamiausią ir saugiausią sprendimą“, – sakė G. Nausėda.

Pasak šalies vadovo, institucijos baus ir tuos, kurie užsiima tokia veikla Lietuvoje.

„Deja, tačiau didelė problema išlieka kontrabandos vartojimas. Jis skatina nusikaltėlius ir toliau veikti tokiomis priemonėmis, kurios, kaip matome, kelia pavojų aviacijos saugumui ir atneša didelių nuostolių. Iš to galiausiai pasipelno ir Baltarusijos režimas“, – rašė prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis taip pat žada didinti spaudimą Minskui.

„Uždaryta siena atspindi dabartinę mūsų santykių būseną. Puikiai žinome, kad režimas suinteresuotas tęsti kontrabandinę veiklą, o kartu ir bandyti Lietuvos kantrybę. Tačiau mes turime savų priemonių, kurias galime panaudoti, įskaitant nacionalines bei ES sankcijas, tačiau jomis neapsiribojant. Kelsime temperatūrą tiek, kiek reikės“, – teigė Lietuvos vadovas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Valdžia sukruto tik po 3 naktinių oro uosto uždarymų: Ruginienė prakalbo, kodėl reaguojama jautriaui (N. Baniūno nuotr.)
Valdžia sukruto tik po trečio Vilniaus oro uosto uždarymo – 3,5 tūkst. keleivių paveikti: Ruginienė prakalbo apie jautrią reakciją (71)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
ipass
ipass
2025-10-30 20:36
visa vyriausybė su ruginiene priešaky , eikit gatvių šluoti!!!
Atsakyti
Nu va
Nu va
2025-10-30 20:59
Taigi siena uždaryta,tai kaip jis pateko?...
Atsakyti
Xexe
Xexe
2025-10-30 20:36
Eheheeeee, o jau džiaugėsi, sunkiai dirbom,sieną uždarėm,balionai nepraskrenda, situacija suvaldyta,ir še tau, eheheeeee eheheeeee
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (92)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų