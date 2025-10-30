Oro uosto veikla atnaujinta

Kaip „Facebook“ informavo Vilniaus oro uostas, oro erdvė dėl balionų grėsmės laikinai buvo uždaryta 20.05 val. Orlaivių eismas galiausiai buvo atnaujintas beveik po trijų valandų – 22.43 val.
Anot oro uosto, neatmetama, kad penktadienio dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
„Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos. Informaciją apie skrydžius kviečiame sekti Vilniaus oro uosto svetainėje“, – skelbia Vilniaus oro uostas.
Balionas sutrikdė oro uosto darbą
Remiantis pirmine informacija, oro uostas buvo uždarytas dėl vėl netoliese pastebėto kontrabandinio baliono.
„Informuojame, kad šįvakar nuo 20:10 val. laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė balionai, skrendantys oro uosto kryptimi. Ribojimai įvesti iki 23:10 val.
Informacija bus papildyta", – rašo susisiekimo ministerija.
Informacija bus papildyta“, – rašo susisiekimo ministerija.
Kaip skelbia Lietuvos oro uostai, orlaivių eismas sustabdytas kiek po 20 valandos. Vėliau pranešta, kad oro erdvės ribojimai dėl balionų grėsmės bus pratęsti iki 1.05 val.
Praėjusią savaitę dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas stabdytas keturis kartus, Kauno – kartą.
Lietuvos vadovai tokių balionų įskridimus į Lietuvą vadina hibridine Minsko ataka.
Dėl to Vilnius mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Išimtys taikomos tik diplomatams, tranzitu į Kaliningradą vykstantiems rusams ar į Lietuvą iš kaimyninės šalies grįžtantiems ES piliečiams.
Po eilinio incidento – pasisakė Nausėda
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės ketvirtadienio vakarą vėl sustabdžius Vilniaus oro uosto darbą, prezidentas Gitanas Nausėda žada atsaką „visomis įmanomomis priemonėmis“.
„Hibridinės atakos nesiliauja. Ir vėl stoja Vilniaus oro uosto darbas, kyla didelių nepatogumų keleiviams. Į tai atsakysime visomis įmanomomis priemonėmis“, – feisbuke ketvirtadienį rašė šalies vadovas.
Anot jo, tai pirmiausia bus kinetinis atsakas.
„Kariuomenė turi tokių galimybių. Tačiau naikinti balionus nėra taip paprasta ir lengva. Reikia daug tikslumo. Tikiu, kad kariškiai artimiausiu metu ras tinkamiausią ir saugiausią sprendimą“, – sakė G. Nausėda.
Pasak šalies vadovo, institucijos baus ir tuos, kurie užsiima tokia veikla Lietuvoje.
„Deja, tačiau didelė problema išlieka kontrabandos vartojimas. Jis skatina nusikaltėlius ir toliau veikti tokiomis priemonėmis, kurios, kaip matome, kelia pavojų aviacijos saugumui ir atneša didelių nuostolių. Iš to galiausiai pasipelno ir Baltarusijos režimas“, – rašė prezidentas.
Jis taip pat žada didinti spaudimą Minskui.
„Uždaryta siena atspindi dabartinę mūsų santykių būseną. Puikiai žinome, kad režimas suinteresuotas tęsti kontrabandinę veiklą, o kartu ir bandyti Lietuvos kantrybę. Tačiau mes turime savų priemonių, kurias galime panaudoti, įskaitant nacionalines bei ES sankcijas, tačiau jomis neapsiribojant. Kelsime temperatūrą tiek, kiek reikės“, – teigė Lietuvos vadovas.
