  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Alekną pranokęs Mullingsas: „Aš į Ciurichą šiaip ar taip neplanavau vykti“

2025-08-22 22:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 22:28

Briuselyje (Belgija) penktadienį vyko priešpaskutinis – 14-as – šio sezono „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų etapas. Jame surengta ir ypatinga vyrų disko metimo rungtis, kuriai suteiktas „Deimanto+“ statusas, kas garantavo didesnį prizinį fondą nei įprastai.

Ralfordas Mullingsas | „Stop“ kadras

Briuselyje (Belgija) penktadienį vyko priešpaskutinis – 14-as – šio sezono „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų etapas. Jame surengta ir ypatinga vyrų disko metimo rungtis, kuriai suteiktas „Deimanto+“ statusas, kas garantavo didesnį prizinį fondą nei įprastai.

0

Disko metimo sektoriuje susirinko visos šios rungties žvaigždės, o pergalę netikėtai pasiekė dabartinis NCAA čempionas jamaikietis Ralfordas Mullingsas (69,66 metro), aplenkęs Mykolą Alekną (68,82). R. Mullingsui tai buvo vos 2-a pergalė prieš M. Alekną per 13 jų akistatų. Pirmąją pergalę jamaikietis pasiekė būtent šių metų NCAA čempionate.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jaučiuosi gerai. Reikėjo laiko, kol aklimatizavausi Europoje. 69 m tokiu šaltu oru yra geras rezultatas. Sakyčiau, kad tai vienas iš kokių 5 geriausių mano karjeros pasirodymų. Kokia mano sėkmės paslaptis? Aš tiesiog sunkiai dirbu ir koncentruojuosi į iškeltą tikslą. Nesuku galvos dėl to, ką apie mane pasakys kiti. Koncentruojuosi į save.

Visada stengiuosi išlaikyti šaltą galvą. Po gerų rezultatų nepradedu skraidyti padebesiais, po prastų nepuolu į depresiją“, – „Citius MAG“ ir „runnerspace“ pasakojo R. Mullingsas, baigiantis pasiruošimą startui pasaulio čempionate.

Studijas dar tęsiantis R. Mullingsas pabrėžė, kad šiaip ar taip neplanavo vykti į finalinį „Deimantinės lygos“ etapą Ciuriche.

„Jei mane pakviestų į Ciurichą, reikėtų rimtai pagalvoti, kaip ten nuvykti, nes mokslo metai man prasideda jau kitą pirmadienį“, – teigė R. Mullingsas.

