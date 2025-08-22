Alekną pranokęs Mullingsas: „Aš į Ciurichą šiaip ar taip neplanavau vykti“

Disko metimo sektoriuje susirinko visos šios rungties žvaigždės, o pergalę netikėtai pasiekė dabartinis NCAA čempionas jamaikietis Ralfordas Mullingsas (69,66 metro), aplenkęs Mykolą Alekną (68,82). R. Mullingsui tai buvo vos 2-a pergalė prieš M. Alekną per 13 jų akistatų. Pirmąją pergalę jamaikietis pasiekė būtent šių metų NCAA čempionate.
„Jaučiuosi gerai. Reikėjo laiko, kol aklimatizavausi Europoje. 69 m tokiu šaltu oru yra geras rezultatas. Sakyčiau, kad tai vienas iš kokių 5 geriausių mano karjeros pasirodymų. Kokia mano sėkmės paslaptis? Aš tiesiog sunkiai dirbu ir koncentruojuosi į iškeltą tikslą. Nesuku galvos dėl to, ką apie mane pasakys kiti. Koncentruojuosi į save.
Visada stengiuosi išlaikyti šaltą galvą. Po gerų rezultatų nepradedu skraidyti padebesiais, po prastų nepuolu į depresiją“, – „Citius MAG“ ir „runnerspace“ pasakojo R. Mullingsas, baigiantis pasiruošimą startui pasaulio čempionate.
Studijas dar tęsiantis R. Mullingsas pabrėžė, kad šiaip ar taip neplanavo vykti į finalinį „Deimantinės lygos“ etapą Ciuriche.
„Jei mane pakviestų į Ciurichą, reikėtų rimtai pagalvoti, kaip ten nuvykti, nes mokslo metai man prasideda jau kitą pirmadienį“, – teigė R. Mullingsas.
