Tomas Vasiliauskas Helsinkyje užėmė 2-ą vietą kūjo metimo rungtyje

Lietuvis geriausiu – šeštu – bandymu pasiekė 66,18 metro (60,29 – 63,41 – 62,61 – 63,04 – 63,40 – 66,18) rezultatą. T. Vasiliauskui nepavyko pavyti tik Roope Auvineno (69,46), o trečią vietą užėmė Kimi Rinnekari (61,78).
Vyrų kūjo metimo rungtyje dalyvavo 4 sportininkai.
T. Vasiliauskui priklausantis geriausias Lietuvos sezono rezultatas yra 69,16 m. Sportininko karjeros rekordas nuo 2019 m. siekia 70,49 m.
