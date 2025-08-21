Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Tomas Vasiliauskas Helsinkyje užėmė 2-ą vietą kūjo metimo rungtyje

2025-08-21 11:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 11:23

Pirmadienį kūjo metimo varžybose Helsinkyje (Suomija) „Painon ja moukarin heittokilpailut“ Tomas Vasiliauskas užėmė antrą vietą.

Tomas Vasiliauskas (LLAF nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Pirmadienį kūjo metimo varžybose Helsinkyje (Suomija) „Painon ja moukarin heittokilpailut“ Tomas Vasiliauskas užėmė antrą vietą.

0

Lietuvis geriausiu – šeštu – bandymu pasiekė 66,18 metro (60,29 – 63,41 – 62,61 – 63,04 – 63,40 – 66,18) rezultatą. T. Vasiliauskui nepavyko pavyti tik Roope Auvineno (69,46), o trečią vietą užėmė Kimi Rinnekari (61,78).

Vyrų kūjo metimo rungtyje dalyvavo 4 sportininkai.

T. Vasiliauskui priklausantis geriausias Lietuvos sezono rezultatas yra 69,16 m. Sportininko karjeros rekordas nuo 2019 m. siekia 70,49 m.

