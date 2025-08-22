Rekordus gerinantis jamaikietis Ralfordas Mullingsas diską nusviedė už 72 m ribos

Jamaikietis diską nusviedė net 72,01 metro. Jis pagerino savo karjeros, Jamaikos ir žemyno rekordus.
Šis rezultatas visų laikų disko metikų rikiuotėje R. Mullingsą pakėlė net į 7-ą vietą. Toliau diską yra metę tik M. Alekna (75,56), australas Matthew Denny (74,78), vokietis Jurgenas Schultas (74,08), Virgilijus Alekna (73,88), estas Gerdas Kanteris (73,38) ir slovėnas Kristjanas Čehas (72,36). Beprotiškiausia tai, kad net 4 iš šių 7 rezultatų yra pasiekti šiame sezone.
LANCER DU DISQUE - TOP 7 DE TOUS LES TEMPS :
1. Mykolas Alekna 🇱🇹 75.56M WR
2. Matthew Denny 🇦🇺 74.78M
3. Jürgen Schult 🇩🇪 74.08M
4. Virgilijus Alekna 🇱🇹 73.88M
5. Gerd Kanter 🇪🇪 73.38M
6. Kristjan Ceh 🇸🇰 72.36M
7. Ralford Mullings 🇯🇲 72.01M 🆕#Athlétisme https://t.co/NydrgZXZAfREKLAMA— MR.CARTER (@NelsonCarterJr) August 17, 2025
Tose pačiose varžybose Ramonoje pasižymėjo ir kitas jamaikietis Roje Stona. Paryžiaus olimpinis čempionas, kuris ruošiasi atstovauti Turkijai, pagerino karjeros rekordą, numesdamas diską 70,17 m.
Būtent R. Mullingsas šiemet sutrukdė M. Aleknai iškovoti vis dar trūkstamą NCAA čempiono titulą. R. Mullingsas birželį net tris kartus pagerino 33 metus galiojusį varžybų rekordą ir jau buvo užsitikrinęs pergalę, kai paskutiniu bandymu pasiekė tuomet geriausią asmeninį rezultatą – 69,31 m. M. Alekna tąkart suklydo keturis kartus iš šešių, o paskutiniuoju bandymu disko nepataikė į sektorių. Geriausias jo bandymas siekė 66,77 metro.
