Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Rekordus gerinantis jamaikietis Ralfordas Mullingsas diską nusviedė už 72 m ribos

2025-08-22 13:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 13:07

Vienas iš Mykolo Aleknos varžovų – jamaikietis Ralfordas Mullingsas – vėlyvoje sezono stadijoje nusprendė nuvykti į Ramonos laukus (JAV) ir ten užfiksavo įspūdingą rezultatą.

Ralfordas Mullingsas | Scanpix nuotr.

Vienas iš Mykolo Aleknos varžovų – jamaikietis Ralfordas Mullingsas – vėlyvoje sezono stadijoje nusprendė nuvykti į Ramonos laukus (JAV) ir ten užfiksavo įspūdingą rezultatą.

REKLAMA
1

Jamaikietis diską nusviedė net 72,01 metro. Jis pagerino savo karjeros, Jamaikos ir žemyno rekordus.

Šis rezultatas visų laikų disko metikų rikiuotėje R. Mullingsą pakėlė net į 7-ą vietą. Toliau diską yra metę tik M. Alekna (75,56), australas Matthew Denny (74,78), vokietis Jurgenas Schultas (74,08), Virgilijus Alekna (73,88), estas Gerdas Kanteris (73,38) ir slovėnas Kristjanas Čehas (72,36). Beprotiškiausia tai, kad net 4 iš šių 7 rezultatų yra pasiekti šiame sezone.

REKLAMA
REKLAMA

Tose pačiose varžybose Ramonoje pasižymėjo ir kitas jamaikietis Roje Stona. Paryžiaus olimpinis čempionas, kuris ruošiasi atstovauti Turkijai, pagerino karjeros rekordą, numesdamas diską 70,17 m.

Būtent R. Mullingsas šiemet sutrukdė M. Aleknai iškovoti vis dar trūkstamą NCAA čempiono titulą. R. Mullingsas birželį net tris kartus pagerino 33 metus galiojusį varžybų rekordą ir jau buvo užsitikrinęs pergalę, kai paskutiniu bandymu pasiekė tuomet geriausią asmeninį rezultatą – 69,31 m. M. Alekna tąkart suklydo keturis kartus iš šešių, o paskutiniuoju bandymu disko nepataikė į sektorių. Geriausias jo bandymas siekė 66,77 metro.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų