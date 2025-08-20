Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Lozanoje – vienas keisčiausių „Deimantinės lygos“ etapų: Mahučich – paskutinė, šuoliai su kartimi – nutraukti

2025-08-20 23:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 23:11

Lozanoje (Šveicarija) trečiadienį sudėtingomis oro sąlygomis finišavo jau 13-as šio sezono „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų etapas.

„Deimantinės lygos“ etapas Lozanoje | Scanpix nuotr.

0

Dėl prastų oro sąlygų neįprastai baigėsi moterų šuolio į aukštį rungtis. Pasaulio rekordininkė ukrainietė Jaroslava Mahučich pliaupiant lietui pirmu bandymu neįveikė 1,86 m aukščio, vėliau pirmu mėginimu klydo ir šokdama į 1,91 m aukštį, o paskutinio bandymo atsisakė, nebenorėdama rizikuoti sveikata. Tai buvo vos 2-as kartas J. Mahučich karjeroje, kai ji varžybas baigė be rezultato.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per lietų nė viena sportininkė nepriartėjo prie sau įprastų rezultatų, o pirmą vietą pasidalino net 3 sportininkės (Christina Honsel, Nicola Olyslagers ir Maria Zodzik), kurios įveikė tokio lygio varžyboms kuklų – 1,91 m – aukštį.

Keistai klostėsi ir vyrų šuolio į tolį rungtis, kur niekas nepasiekė 8 m žymos, o visas žvaigždes aplenkė uzbekas Anvaras Anvarovas (7,84).

Vyrų 100 m bėgime be pergalės liko amerikietis Noah Lylesas (10.02). Jis neprilygo jamaikiečiui Oblique‘ui Seville‘ui (9.87) ir vos išplėšė antrą vietą kovoje su kitu jamaikiečiu Ackeemu Blake‘u (10.02).

Moterų ieties metime visas varžoves daugiau nei 4 metrais aplenkė serbė Adriana Vilagoš (63,02). Tuo tarpu geriausio sezono rezultato pasaulyje savininkė austrė Victoria Hudson beveik 14 m atsiliko nuo šių metų rekordo ir užėmė vos 8-ą vietą (53,92).

Moterų 400 m bėgime pergalės irgi nepasiekė geriausio sezono rezultato pasaulyje savininkė – Salwa Eid Naser iš Bahreino sudėtingomis oro sąlygomis finišavo tik 5-a (51.08). Pergale džiaugėsi norvegė Henriette Jaeger (50.09).

Moterų šuolio su kartimi rungtis taip ir liko neužbaigta dėl prastų oro sąlygų.

Moterų 800 m bėgimą laimėjo britė Keely Hodgkinson (1:55.69). Ji pagerino net 23 metus Mariai de Lurdes Mutolai (1:56.25) iš Mozambiko priklausiusį varžybų Lozanoje rekordą.

Analogiškoje vyrų rungtyje nugalėjo amerikietis Joshas Hoey (1:42.82), pristabdęs Emmanuelio Wanyonyi (1:43.29) iš Kenijos dominavimą.

Viena rungtis – vyrų šuoliai su kartimi – vyko dar antradienį. Ten nugalėjo graikas Emmanouilas Karalis (6,02), aplenkęs du prancūzus – Thibault Collet (5,82) bei legendinį Renaud Lavillenie (5,82), kurie pasidalino antrą poziciją. Australas Kurtisas Marschallas, šiemet šokęs 5,93 m, Lozanoje net neįveikė pasirinkto pradinio – 5,62 m – aukščio.

Priešpaskutinis etapas rugpjūčio 22 d. bus surengtas Briuselyje (Belgija). Ten su visu disko metimo žvaigždynu varžysis Mykolas Alekna, o ieties metime pasirodys Edis Matusevičius.

